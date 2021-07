Von Berthold Jürriens

Sinsheim/Kraichgau. An diesem Mittwoch war der letzte Schultag vor den Sommerferien. Für die Kinder und Jugendlichen beginnt die ersehnte freie Zeit, auch um sich von den Corona-Strapazen der vergangenen Monate zu erholen. Doch was passiert ab Montag, 13. September? Welche Bedingungen erwarten die Kinder, die Jugendlichen und auch die Lehrkräfte bei ihrer Rückkehr an die Schule?

Von Alltag kann dort noch längst keine Rede sein. Schulen sind neben Kitas die Einrichtungen, die am stärksten von Nicht-Geimpften besucht werden. Nicht umsonst hat Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) an alle Erwachsenen appelliert, das Impfangebot wahrzunehmen. Sie geht davon aus, dass in Präsenz unterrichtet werden kann – genau wie die Schulleiter der weiterführenden Schulen in der Region. Dass Schüler mindestens 14 Tage nach Ende der Sommerferien Masken im Unterricht tragen müssen und regelmäßig getestet werden, wird weiterhin begrüßt und als notwendig erachtet. Den Mund- und Nasenschutz würden manche auch gerne noch länger sehen.

Dazu zählen unter anderem die Verantwortlichen am Berufsschulzentrum. Die Schulleiter der Max-Weber-Schule (MWS), der Albert-Schweitzer-Schule (ASS) und der Friedrich-Hecker-Schule (FHS) berichten, dass die Schulen neben einem wirksamen Hygienekonzept auch durch die Förderprogramme für Fernlernen und Hybridunterricht bestens ausgestattet seien. Das hätten jetzt auch die Leistungen der Absolventen gezeigt.

Und was erwartet man nach den Ferien? "Das hängt wohl von der Impfsituation und der Ausstattung von Lüftern ab", meint Thomas Brunner, Schulleiter der FHS. Abgesehen von der mittlerweile wesentlich besseren Ausstattung und der Impfung einiger Schüler habe sich nicht wirklich viel geändert. An der FHS sei ein extrem hoher Anteil an Lehrern geimpft. Dennoch könne er einzelne Quarantänen, je nach Impfstand und Mutation, nicht ausschließen. "Was die Lernbrücken betrifft, hätte ich mir lieber mehr Deputatsstunden für den Regelunterricht in den Klassen gewünscht", sagt Brunner.

Valerie Sieber-Schmitt, Rektorin der MWS, appelliert an die Umsicht jedes Einzelnen in den Ferien. "Geimpfte Lehrer und getestete Schüler reichen nicht immer, um eine Quarantäne zu vermeiden", sagt sie. Der Rektor der ASS, Oliver Frank, plädiert weiter für eine Maskenpflicht und ergänzt: "Vieles wird man dann aber aus der Situation heraus entscheiden müssen."

Zuversichtlich ist Landtagsabgeordneter Hermann Katzenstein (Grüne), dass alle Beteiligten weiterhin verantwortungsvoll mit der Pandemie umgehen, "denn die Schüler möchten in die Schule. Das haben wir in den vergangenen Wochen gemerkt." Katzenstein hofft, dass die Corona-Impfung auch für Jugendliche und für Kinder freigegeben wird: "Also dass die Stiko die Impfung auch Jugendlichen ab zwölf Jahren empfiehlt, damit die Eltern bei der Abwägung Unterstützung finden." Eine Impfung in diesem Altersbereich sei ja nichts Ungewöhnliches – die gehöre zum normalen Vorsorgeprogramm. Schulen seien bisher nicht als Schwerpunkte von Ansteckungen bekannt. "Das Risiko ist zwar nicht Null, aber auch nicht extrem hoch", sagt Katzenstein.

Auffällig sei, dass gerade kleinere Kommunen als Schulträger und im Austausch mit den Schulen versuchen, praktikable Lösungen zu finden – nach dem Motto: "Man kennt sich – man hilft sich." Diese Erfahrung hat auch der CDU-Landtagsabgeordnete Albrecht Schütte gemacht. "Einige konkrete Vorschläge, die an den Kreis herangetragen wurden, sind umgesetzt worden", berichtet er. Eine hohe Impfquote sei ebenfalls unerlässlich, "selbstredend nur für die Altersgruppen, für die Impfstoffe zugelassen sind". Für alle über zwölf sei eine Impfung sorgfältig von Schülern gemeinsam mit ihren Eltern abzuwägen. Für Schütte sei eine Erhöhung der Tests von zwei auf drei pro Woche eine Möglichkeit, um schneller Infektionen festzustellen. "Da diese deutlich seltener als im letzten Jahr zu schweren Verläufen führen, muss sehr sorgsam entschieden werden, bevor ein erneuter Lockdown verfügt wird", findet der Landtagsabgeordnete.

Alexandra Meng-Emmrich, kommissarische Leiterin des Wilhelmi-Gymnasiums, ist ebenfalls zuversichtlich. "Auch mit unserem ,Lüftungsklingeln‘ haben wir gute Erfahrungen gemacht, das einheitlich in allen Klassenräumen zum Fenster öffnen einlädt." Harald Frommknecht, Rektor des Adolf-Schmitthenner-Gymnasiums in Neckarbischofsheim, ist optimistisch, aber kann natürlich keine Garantie für den Präsenzunterricht geben. "Man sollte dennoch frühzeitig Lösungen parat haben und nicht nur auf das Ferienende in anderen Bundesländern und die Auswirkungen davon schauen", lautet sein Wunsch an die Verantwortlichen.

Rektor Brunner von der FHS war übrigens der einzige, der die Luftfilter erwähnte. Nach aktuellen Informationen der RNZ haben sich Elternbeiratsvorsitzende in Absprache mit einzelnen Schulen bereits gegen die Beschaffung von mobilen Lüftern ausgesprochen und setzen weiterhin auf klassisches Lüften.