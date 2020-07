Von Christian Beck

Sinsheim/Kraichgau. Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise spüren auch Vereine: Bei Festen für Speis und Trank zu sorgen und auf diesem Wege etwas einzunehmen, war bei den meisten fest eingeplant. Doch in den vergangenen Monaten wurde kaum gefeiert, und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben. Viele Vereine haben deshalb kaum Einnahmen und müssen von ihren Rücklagen zehren. Manche können dringend notwendige Investitionen wie Reparaturarbeiten am Clubhaus nicht oder nur unter großen Anstrengungen bezahlen.

"Uns war klar: Wir müssen da was machen", sagte Norbert Grießhaber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Kraichgaus, dazu. Vor diesem Hintergrund hat die Bank die Aktion "Gemeinsam da durch" ins Leben gerufen. 372 Vereine haben sich beworben, sie alle erhalten von der Bank 250 Euro. Eine Jury aus Vertretern der Sparkasse, der Rhein-Neckar-Zeitung und den Badischen Neuesten Nachrichten hat darüber hinaus ein paar Vereine ausgewählt, die mit einem größeren Betrag bedacht werden. Ausschlaggebend war neben der Bedürftigkeit das Engagement der Vereinsmitglieder während der Corona-Krise. Am Freitagnachmittag wurde acht Vereinsvertretern aus Sinsheim und dem Umland das Geld überreicht. Besonders bedacht wurden folgende Vereine:

Die Sinsheimer Theaterkiste musste die Kraichgauer Theatertage absagen, ein weiteres geplantes Stück kann ebenfalls nicht aufgeführt werden, berichtete Vorsitzende Uschi Barth. Um Theaterfreunden trotzdem etwas bieten zu können, wurde die "Literarische Videokiste" ins Leben gerufen. Die Schauspieler nehmen Beiträge per Video auf, die jeden Mittwoch und Samstag im Internet zu sehen sind.

Der Sinsheimer Verein "Kinderbunt" bietet Angebote rund um die Erziehung und Entwicklung von Säuglingen und Kleinkindern sowie Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte. "Viele Eltern hatten in der Corona-Krise hier viel Beratungsbedarf", berichtete Yvonne Mellin. Aus diesem Grund beriet der Verein per Video-Chat übers Internet.

Der FC Weiler bot einen Einkaufsservice und Botengänge für Senioren an. Die Stadionzeitung erscheint normalerweise immer zu den Heimspielen. Der Spielbetrieb ruht, doch es erschienen trotzdem zwei Sonderausgaben, eine dritte folgt in Kürze, kündigte Ehrenvorsitzender Friedhelm Huber an.

Der MGV "Eintracht" Bargen plante ein gemeinsames Konzert mit Menschen mit Behinderung. Corona-bedingt musste es abgesagt werden. Doch kurz vor dem Verbot aller Vereinsaktivitäten entschied sich die "Eintracht", eine aufwendige Generalprobe zu veranstalten, um den Menschen mit Behinderung eine Art Konzertatmosphäre bieten zu können. "Wir haben das im Sinne aller Beteiligten durchgezogen und hatten Spaß", sagte Vorsitzender Steffen Emmerich dazu. Außerdem stellte der MGV viele weitere Aktionen in der Corona-Krise auf die Beine.

Der Musik- und Heimatverein Zuzenhausen plante ein Konzert zum Thema Musicals, berichtete Vorsitzende Bettina Hoffmann. Wie alle Konzerte musste auch dieses abgesagt werden. Vereinsmitglieder machten in Zeiten der Corona-Krise Musik am Fenster.

Der vor Kurzem aus einer Fusion entstandene TSV Angelbachtal ist der größte Verein im Ort. Die Absage des Pfingsmarkts brachte den TSV um den Großteil der Jahreseinnahmen, wie Vorsitzender Oliver Leier berichtete.

"Wir wollten was zurückgeben" betonte Boris Schmitt, Vorstandsvorsitzender des TV Waibstadt. Zahlreiche Aktionen, wie zum Beispiel ein Pizza-Duell oder Online-Konzerte, wurden auf die Beine gestellt. So erhielten Gewerbetreibende und Künstler, die corona-bedingt weniger oder keine Einnahmen hatten, Unterstützung.

Auch bei der SG Untergimpern ruht der Spielbetrieb. In zwei Wochen hätte ein Jugendcamp stattgefunden, doch auch das wurde abgesagt. Nun bietet die SG den Untergimpernern Essen an, berichtete Vorsitzender Stefan Rödler.