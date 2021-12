Mehr als 200 Sternsinger waren vor zwei Jahren in der katholischen Seelsorgeeinheit Sinsheim-Angelbachtal unterwegs, hier bei der Aussendung in Angelbachtal. In den kommenden Tagen werden hauptsächlich „Sternschreiber“ oder „Sternträger“ unterwegs sein. Archivfoto: Ralf März

Von Ralf März

Sinsheim/Kraichgau. Auch im zweiten Jahr mit geltender Corona-Verordnung wird man sie kaum sehen: Sternsinger-Gruppen, die sich normalerweise in diesen Tagen in den Pfarrgemeinden auf ihren Einsatz vorbereiten, Gewänder, Sterne und Sammeldosen richten. Weit mehr als 200 Jungen und Mädchen zogen vor zwei Jahren noch um den Dreikönigstag im Januar durch die Straßen der katholischen Seelsorgeeinheit Sinsheim-Angelbachtal. Doch daraus wird auch dieses Mal größtenteils nichts.

Nicht völlig verzichten müssen Christen aber auf den Segen, den die Sternsinger normalerweise mit gesegneter Kreide an die Türen schreiben. Kreative Ideen hätten die Sternsinger-Verantwortlichen in den vergangenen Wochen entwickelt, berichtete der Leiter der Seelsorgeeinheit, Pfarrer Thomas Hafner. Dabei erinnerte er auch daran, dass im vergangenen Jahr aufgrund der Ausgangsbeschränkungen nicht einmal Informationsblätter zur Aktion ausgetragen werden durften.

Sternsingergruppen werden auch in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus ziehen. Jedoch wird es beispielsweise in Angelbachtal "Sternschreiber" geben, ältere Jugendliche und Erwachsene, die alleine von Tür zu Tür gehen, den Segensspruch "20 * C + M + B + 22" erneuern oder einen Segensaufkleber in den Briefkasten werfen. Die Buchstaben stehen dabei als Abkürzung für die lateinischen Wörter "Christus mansionem benedicat" was auf Deutsch so viel wie "Christus segne dieses Haus" bedeutet.

Einzelne "Sternschreiber" oder "Sternträger" werden auch in anderen Gemeinden der Seelsorgeeinheit unterwegs sein und Infoblätter, Segensaufkleber und ein Spendentütchen in die Briefkästen werfen, teilweise jedoch nur auf Anmeldung. Berücksichtigt werden dabei auch die Haushalte, die sich in den zurückliegenden Jahren für die Aktion hatten vormerken lassen. Für Sinsheim sind "Segensbriefe" geplant, die ab dem Dreikönigstag an angemeldete Haushalte verteilt werden.

Lediglich in Weiler und voraussichtlich in Hoffenheim werden Sternsingergruppen durch den Ort ziehen und dort klingeln, wo sie bestellt wurden. Dafür gelten strenge Hygienevorgaben, auf die das Erzbistum Freiburg im Vorfeld in einem mehrseitigen Schreiben hingewiesen hat. Diese Regeln und Vorgaben seien letztendlich auch der Grund, warum eine Sternsingeraktion in altbekannter Weise und mit unzähligen Gruppen nicht möglich war, sagte Pfarrer Hafner.

Zumindest in kleinen Gruppen werden die Sternsinger in den verschiedenen Gottesdiensten der Gemeinden mitwirken. Gesegnet werden dabei auch die Türaufkleber, die später zum Mitnehmen ausliegen, und die Kreide für den Segensspruch. Die kleinen Könige werden die Hintergründe des Mottos der 64. Aktion Dreikönigssingen vorstellen; dieses lautet: "Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit". Hierunter soll vor allem die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika in den Mittelpunkt gestellt werden.

"In vielen Ländern des Globalen Südens ist die Kindergesundheit aufgrund schwacher Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Sicherung stark gefährdet. Täglich sterben Babys und Kleinkinder an Mangelernährung, Lungenentzündung, Malaria und anderen Krankheiten, die man vermeiden oder behandeln könnte", teilt das Kindermissionswerk als Träger der Aktion mit. Beim Dreikönigssingen 2022 werde das Engagement der Sternsinger beispielhaft an Projekten in Ägypten, Ghana und dem Südsudan veranschaulicht, in denen die Gesundheitssituation von Kindern dank des Einsatzes der Mädchen und Jungen in Deutschland verbessert werden kann.

Dies geschieht durch die zahlreichen Spenden, die von den Sternsingern in den vergangenen Jahrzehnten gesammelt werden konnten. Seit ihrem Start 1959 habe sich die Aktion Dreikönigssingen, laut Angaben des Kindermissionswerks, zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt.

Im vergangenen Jahr, als die Kinder nicht durch die Straßen ziehen konnten, war die Spendensumme deutlich kleiner, konnte sich aber dennoch sehen lassen. Wie das Erzbistum Freiburg mitteilt, seien mehr als 3,2 Millionen Euro in der Diözese gesammelt worden, im gesamten Bundesgebiet kamen 38,2 Millionen Euro für Projekte in ärmeren Ländern zusammen.

Wie viel Geld aus dem Bereich der Seelsorgeeinheit Sinsheim-Angelbachtal gespendet wurde, lasse sich nicht ermitteln, sagte Hafner. Ein großer Teil der Spender habe direkt an das Kindermissionswerk überwiesen, was voraussichtlich auch dieses Jahr der Fall sein werde. Hafner hofft, dass das Spendenergebnis im zweiten Jahr ohne Sternsingergruppen, die von Haus zu Haus ziehen, zumindest gehalten werden kann.

Info: Wer die Sternsinger unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende an das "Kindermissionswerk Die Sternsinger e.V." tun: IBAN: DE95.3706.0193.0000 0010 31 (Pax-Bank eG)