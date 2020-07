Sinsheim/Kraichgau. (rnz) Die Zahl der Arbeitslosen in und um Sinsheim ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen: 1763 Personen waren im Juni im Geschäftsstellenbezirk Sinsheim arbeitslos gemeldet. Dies zeigt die Statistik der Bundesagentur für Arbeit.

Im Vergleich zum Mai sind das drei Personen weniger. Vor einem Jahr waren es aber 334 Arbeitslose weniger. Die Arbeitslosenquote betrug im Juni 4,7 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 3,8 Prozent. Allerdings befinden sich zahlreiche Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Dazu gibt die Statistik keine Auskunft.

208 Personen im Geschäftsstellenbezirk Sinsheim meldeten sich im Juni neu oder erneut arbeitslos, 150 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 216 Personen ihre Arbeitslosigkeit, 149 weniger als vor einem Jahr. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 2043 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 344 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber stehen 1709 Abmeldungen von Arbeitslosen, 650 weniger als vor einem Jahr.

Im Vergleich zu anderen Geschäftsstellenbezirken liegt die Arbeitslosenquote in und um Sinsheim niedriger als in Heidelberg (5,2 Prozent) oder Eberbach (4,9 Prozent). Die Arbeitslosenquoten in Schwetzingen (4,5 Prozent), Weinheim (4,3 Prozent), Wiesloch (4,2 Prozent) sowie der Gesamtwert des Rhein-Neckar-Kreises (4,5 Prozent) liegen jedoch darunter.

Angestiegen ist die Zahl der Arbeitssuchenden. Dabei handelt es sich – neben den Arbeitslosen – auch um Personen, deren Vertrag bald endet. Im Juni waren im Geschäftsstellenbezirk Sinsheim 2897 Personen arbeitssuchend. Das sind 70 mehr als im Mai und 339 mehr als vor einem Jahr.

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Juni um sieben Stellen auf 185 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 104 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Juni 40 neue Arbeitsstellen, 31 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 279 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 118.