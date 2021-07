Sinsheim/Kraichgau. (tk/zg) Wie viele Einwohner haben Sinsheim und seine neun Umlandgemeinden aktuell; wie viele lebten im Erfassungsgebiet bis 30. Juni 2020? Aktuelle Zahlen zur Bevölkerung hat das Landratsamt des Rhein-Neckar Kreises am Donnerstag mit der Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamts bekannt gegeben.

Den Angaben zufolge lebten zum Jahresende 2020 in Sinsheim und dessen Stadtteilen 35.433 Personen; 35.453 Einwohner waren zur Jahresmitte gemeldet. Im selben Zeitraum lebten in Angelbachtal 5119 (5127); in Epfenbach 2400 (2403); in Eschelbronn 2639 (2661); in Helmstadt-Bargen 3807 (3817); in Neckarbischofsheim 4072 (4066); in Reichartshausen 2106 (2099); in Waibstadt 5644 (5631) und in Zuzenhausen 2179 (2185) Personen.

Zum Jahresende 2020 lebten nach den aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg 548.233 Menschen in den 54 Städten und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis: 269.639 Männer und 278.594 Frauen, wie es ergänzend hieß. Das sind im Vergleich zur vorherigen Bekanntmachung der Zahlen durch das Statistische Landesamt 847 Personen weniger innerhalb eines halben Jahres. Am 30. Juni 2020 wurden 549.080 Personen gezählt, davon 270.129 Männer und 278.951 Frauen.