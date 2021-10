Sinsheim/Kirchardt. (pol/mare) Eine abenteuerliche Flucht hat eine 35-jährige BMW-Fahrerin am Donnerstag auf der Autobahn A6 zwischen Kirchardt und Sinsheim hingelegt. Das teilt die Polizei mit.

Aber der Reihe nach: Kurz nach 10 Uhr sollte die Frau demnach auf dem Parkplatz "Bauernwald" bei Kirchardt kontrolliert werden. Doch die Fahrerin gab Gas und fuhr in Richtung Mannheim davon. Dabei überholte sie über mehrere Kilometer hinweg Fahrzeuge auf dem Standstreifen.

Die Verfolgung endete schließlich an der Autobahnausfahrt Sinsheim-Süd: Der BMW krachte hier in die Leitplanken.

Als die Polizei die 35-Jährige dann endlich kontrollierte, kam heraus, warum sie geflüchtet war: Sie stand nämlich unter Drogeneinfluss. Ihr Auto war nicht zugelassen. Es war nicht versichert. Die Kennzeichen stammten von einem anderen Wagen - ob sie sogar gestohlen waren, wird noch geprüft. Und schließlich sollte die Frau in Haft, da eine Geldstrafe gegen sie offen war - diese beglich sie aber am Donnerstag und entging so dem Gefängnis.

Der 35-Jährigen, die beim Unfall unverletzt geblieben war, wurde eine Blutprobe entnommen, dann wurde sie auf freien Fuß gesetzt. Der Unfallschaden beträgt mehrere tausend Euro, der BMW wurde abgeschleppt.

Die Polizei ermittelt nun, ob es bei der Verfolgung konkrete Gefahrensituationen für andere Autofahrer gab. Deshalb sucht sie Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 06227/358260 oder 07261/6900.