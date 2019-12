Sinsheim/Hoffenheim. (pol/jubu) Eine verletzte Person und Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag bei Hoffenheim gefordert. Polizeiangaben zu Folge hatte der Fahrer eines Renault gegen 13.20 Uhr die Bundesstraße 45 von Hoffenheim in Richtung Sinsheim befahren. Unmittelbar nach einer leichten Linkskurve hatte er verkehrsbedingt anhalten müssen.

Eine nachfolgende 22 Jahre alte Fahrerin eines Peugeot hatte den Stau zu spät bemerkt und war auf das stehende Fahrzeug geprallt. Durch die Kollision zog sich der ebenfalls 22 Jahre alte Beifahrer im Peugeot Verletzungen zu und musste in das Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert werden.

Umsichtige Mitarbeiter einer Baustelle an der Bundesstraße hatten die Verletzen zunächst versorgt und den Verkehr geregelt. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße halbseitig gesperrt - es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen in beiden Richtungen.

Nach dem Unfall, der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallstelle kam es in beide Fahrrichtungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nachdem die Fahrbahn durch die Feuerwehr von Betriebsstoffen gereinigt wurde, konnte der Verkehr gegen 15 Uhr wieder störungsfrei ablaufen.

Der Verkehrsunfalldienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Update: 5. Dezember 2019, 15.30 Uhr