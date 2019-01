Sinsheim/Helmstadt. (tk) Die Busse sollen, wie es heißt die "Zentren des ländlichen Raums besser verbinden", haben Wireless-Internet und Ladebuchsen mit USB-Anschluss. Doch noch fahren sie oft warme Luft spazieren. Die RNZ hat sich einen ersten Eindruck der neuen Regiobuslinie Sinsheim-Mosbach verschafft.

Zunächst muss man sie finden - das ist komplizierter als man glauben mag. Ein Smartphone-Nutzer, beispielsweise, der von der neuen Buslinie erfahren hat und diese mal eben testen will, der muss etwas genauer hinsehen. Eine naheliegende Suche mit den Schlagworten "Bus Sinsheim-Mosbach" fördert zwar Dutzende Treffer zutage. Von der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn bis zum "Fahrplan-Guru".

Trotzdem verweisen die Systeme in der Regel zunächst auf Bahnverbindungen und solche mit einer Kombination verschiedener öffentlicher Verkehrsmittel. Nur wer in der verfeinerten Suche möglichst viele Filter setzt, beziehungsweise Häkchen herausnimmt, bekommt am Ende die neue Buslinie sicher angezeigt. Wie mag es hierbei manchen Senioren gehen, die nicht internetaffin sind?

Hintergrund Linie 889 fährt von Montag bis Freitag im Stundentakt von Sinsheim nach Mosbach, mit der ersten Fahrt um 5.02 Uhr ab dem Bahnhof von Sinsheim; die letzte Tour startet um 0.02 Uhr. Samstags verkehrt der Regiobus zwischen 7.02 und 14.02 Uhr stündlich, dann wieder ab 16.02 Uhr im Zwei-Sunden-Takt; an Sonn- und Feiertagen gilt ein Zwei-Stunden-Takt zwischen 7.02 und 23.02 Uhr. Weitere Haltestellen [+] Lesen Sie mehr Linie 889 fährt von Montag bis Freitag im Stundentakt von Sinsheim nach Mosbach, mit der ersten Fahrt um 5.02 Uhr ab dem Bahnhof von Sinsheim; die letzte Tour startet um 0.02 Uhr. Samstags verkehrt der Regiobus zwischen 7.02 und 14.02 Uhr stündlich, dann wieder ab 16.02 Uhr im Zwei-Sunden-Takt; an Sonn- und Feiertagen gilt ein Zwei-Stunden-Takt zwischen 7.02 und 23.02 Uhr. Weitere Haltestellen in Sinsheim sind die Sparkasse und das Berufsschulzentrum. Ein Einzelfahrschein kostet ab Sinsheim bis Bahnhof Neckarelz 4,20 Euro; 5,90 Euro kostet ein Ticket, welches zur Weiterfahrt mit der S-Bahn nach Mosbach berechtigt. In Waibstadt werden die Haltestellen Altenheim und "Lido" angesteuert, in Helmstadt jene am Rathaus und beim Schwarzwaldhaus. Weitere Stationen der Route sind Aglasterhausen, Obrigheim, Weißer Stein und der Neckarelzer Bahnhof als Endstation. Nicht bedient werden Neckarbischofsheim, Epfenbach und Reichartshausen (rnz)

[-] Weniger anzeigen

Am besten also, man sucht sich am Sinsheimer Bahnhof durch. Ohne Kenntnis der Abfahrtszeit könnte einem der stündlich verkehrende Bus ins Odenwäldische jetzt vor der Nase davonfahren. Auffällige Schilder, auf denen "Mosbach" steht, glaubt man anzutreffen; es ist aber nicht so. Da tut es gut, dass es am Sinsheimer Bahnhof ein Reisezentrum der Bahn gibt; noch gibt oder wieder gibt - im vergangenen Jahr erhärteten sich Schließungsgerüchte, inzwischen gilt es als gerettet: "Das läuft unter VRN", weiß der Berater am Schalter sofort, sprich: Verkehrsverbund Rhein Neckar, oder genauer unter BRN - Busverkehr Rhein-Neckar. Auch hierauf deuten am Sinsheimer Bahnhof höchstens Hinweiszeichen in Mikroschrift. "Linie 889", sagt das Reisecenter, fährt nach Mosbach.

Hier liegt eine Krux der neuen Linie: Die Busverbindung endet in Neckarelz, einem Ort, den nur wenige Kraichgauer gezielt ansteuern. Von dort aus geht es mit der S-Bahn weiter nach Mosbach.

Der Haltepunkt von Linie 889 liegt im hinteren Teil des Sinsheimer Bahnhofs in Richtung Friedrichstraße/Bahnunterführung. Auch die Linie 755 in Richtung Bammental/Heidelberg fährt hier ab und der Flixbus nach Berlin und Freiburg. Angenommen wird die Linie - wenige Tage nach deren Einführung - von Sinsheim aus noch spärlich, aber es fahren einzelne Personen regelmäßig mit. So bestätigt es auch der Mann im Bahn-Reisezentrum: "Zwei bis drei Anfragen nach einem Fahrplan" hatte er bislang. Am Donnerstagvormittag, kurz vor 11 Uhr, war der Bus mit zwei Passagieren besetzt und es musste offenbar schnell gehen: Obwohl wir uns als Tageszeitung zu erkennen gaben, wollte der Busfahrer keine Auskunft geben, auch nicht zum Ticketpreis: Mit dem Verweis, dies gehe nicht, da er diesen "erst eintippen" müsse, braust der hellblaue Bus davon. 45 Minuten Fahrtzeit sind angepeilt.

Bus- und Bahnkenner wie Jens-Jochen Roth vom Arbeitskreis Nahverkehr begrüßen das zunächst für eine Dauer von fünf Jahren eingerichtete Zusatzangebot, dessen zweite Linie die Städte Buchen und Tauberbischofsheim verbindet. Von Anlaufschwierigkeiten will Roth nicht sprechen, die Erfahrung mit ähnlichen Nahverkehrsangeboten zeige, dass diese "immer Zeit brauchen". Ähnlich sieht es VRN-Sprecher Axel Thiemann: "Das wird sukzessive kommen", ist er sich sicher. Der Winter sei eine gute Jahreszeit zur Einführung neuer Linien: "Stellen Sie sich vor, es würde jetzt noch ein bisschen schneien". Mehr Hinweise , mehr Sichtbarkeit am Bahnhof, mehr Auffindbarkeit im Internet - all dies zu erreichen sei "ohne Frage wünschenswert, aber schwierig", scheitere oft an verschiedenen Zuständigkeiten von Verkehrsunternehmen und Behörden oder schlicht an der Vielzahl verschiedener Wunschvorstellungen beim Fahrgast. Zu erwarten sei, sagt Thiemann, dass der Zuspruch der Linie 889 mit der Entfernung von den Zentren zunimmt.

Helmstadt-Bargens Bürgermeister Wolfgang Jürriens - er kann von seinem Rathausfenster direkt auf die Bushaltestelle blicken - glaubt dies auch: Zwar konnte auch er gestern nichts konkretes über den Zuspruch der Regiobusse sagen. Oft höre Jürriens aber von Helmstadter Bürgern, "dass sie in Mosbach einkaufen - deswegen dürfte das gut angenommen werden".