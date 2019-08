Von Christiane Barth

Sinsheim-Waldangelloch/Eschelbach. Als Pfarrer im Probedienst ist Jan Fellhauer seit März in den Gemeinden. Sein Chef, der liebe Herrgott, scheint ihn jedoch schon vor vielen Jahren auf die Probe gestellt zu haben, bis er ihn zum Theologiestudium schickte. Inzwischen ist sich Jan Fellhauer vollkommen sicher: Der Pfarrberuf, das ist seine Berufung. Der 33-Jährige hat die Nachfolge von Michael Schumacher angetreten und leitet seitdem die evangelischen Pfarrgemeinden Eschelbach und Waldangelloch. Bevor er jedoch das Bibelstudium, die Seelsorge, und die Verkündigung zu seinem Herzensweg erklärte, drehte er Schleifen, landete in Sackgassen und folgte falschen Hinweisschildern.

"Ich wollte nie Pfarrer werden", gesteht Fellhauer. Doch da waren ein paar Semester Medizinstudium, die mehr Qual als Wahl bedeuteten, da war eine Zeit jugendlicher Unvernunft, in der er schon mal Raubbau an seiner Gesundheit trieb, doch da war auch seine Arbeit in der Obdachlosenunterkunft Heidelberg "Hope", und da war die Zeit in Guatemala in einem Kinderdorf, in dem er im engen sozialen Geflecht mit Franziskanerschwestern arbeitete. "Doch dann kam ich in die Isolation des studentischen Lebens nach Heidelberg und musste 15 Stunden am Tag büffeln." Seine ursprüngliche Einstellung zum Medizinstudium, zu dem er "durch familiäre Vorbelastung" kam und das er eher halbherzig anging ("Machste eben das") wich mehr und mehr der Erkenntnis: Das ist es nicht.

Die Erfahrung in Mittelamerika prägte ihn und führte zu einem "vehementen Umdenken". Jan Fellhauer sagt: "Das Thema Glaube war mir plötzlich ganz arg wichtig." Vor allem beschäftigte ihn die Frage: "Wie kann man als Christ in dieser Welt leben, bei dieser krassen Diskrepanz im sozialen Bereich?" Eine Antwort auf diese Frage hat er inzwischen gefunden: "Geben ist total wichtig." Doch Fellhauer sieht auch Schwierigkeiten: "Wir alle im Westen stecken in einem System fest, in dem man strampeln und versuchen muss, zu überleben. Man kann da nicht so einfach ausbrechen." Sein großer Wunsch sei es, die Kirche möge es schaffen, sich von diesem System zu distanzieren und anders zu leben. "Unsere Welt ist durch einen Raum des Unvertrauens gekennzeichnet. Wir müssen immer alles so schrecklich verrechtlichen. Die Spielräume werden immer enger." Der ökonomische Druck auf den Menschen sei sehr groß. "Die Kirche sollte sich eigentlich nicht so stark in dieses Korsett hinein begeben. Doch sie muss es, wenn sie als Institution existieren möchte."

Als junger Pfarrer bedaure er zudem, dass viel Arbeitszeit "draufgeht für etwas, was mit dem, was ich ursprünglich mal machen wollte, wenig zu tun hat". Also viele organisatorische und administrative Aufgaben. Die beiden zentralen Pfeiler seiner Arbeit jedoch seien Verkündigung und Seelsorge, also der sonntägliche Gottesdienst und Besuche in Altenheimen oder bei kranken, hilfsbedürftigen Menschen. Die Beziehungsebene komme in der heutigen Gesellschaft deutlich zu kurz. Fellhauer spricht von dem "kollektiven Moment", das es vor Jahrzehnten noch leichter gehabt habe. Damit meint er etwa die Begeisterung, wie sie Senioren beschleicht, wenn sie heute noch von ihrer alten Tanzschule schwärmen. Auch während seines Fakultätsexamens in der Obdachlosenunterkunft habe er gemerkt: "Da kommen die zwei Sachen zusammen: Verkündigung und dieses "ganz nah dran sein am Menschen".

Fellhauer, der den Gemeinden auch über seine Probedienstzeit hinaus treu bleiben möchte, lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern, der dreijährigen Paula und dem drei Monate alten Daniel, in Eschelbach. Seine Frau, eine Kenianerin, die in Heidelberg Medizin studierte, ist Fachärztin für Augenheilkunde und arbeitete, bevor die Kinder kamen, im Augenzentrum Kraichgau in Wiesloch. Wunsch und Plan sei nach Sinsheim zu wechseln. Und was macht Fellhauer eigentlich sonst noch? "Ich brauche meine Hobbys, den Sport." Als Gegenpart zu seiner Arbeit am Schreibtisch hält er sich beim Joggen, mit Liegestütz und Klimmzügen fit: "Ich mag das, mich dabei zu quälen und zu pushen." Ein Fitnessstudio benötigt er nicht. "Ich gehe in den Pfarrgarten, da kann jeder zusehen."