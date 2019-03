Uwe Rapolder auf der Tribüne des Dietmar-Hopp-Stadions in Hoffenheim. Der Fußballlehrer lebt seit fünf Jahren wieder in Heilbronn. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Sinsheim. Er gilt als einer der ersten Konzepttrainer Deutschlands. Begriffe wie "Automatismus", "Vertikalspiel", "Viererkette" oder "Pressing/Gegenpressing" hatte er schon Ende der 1990er Jahre beim SV Waldhof Mannheim oder später bei Arminia Bielefeld im Repertoire - weit vor Ralf Rangnick oder Jürgen Klopp. "So wie Waldhof wollen wir einmal spielen", hatte der heutige Liverpooler Erfolgscoach einst verkündet. Der 60 Jahre alte Uwe Rapolder hat in seiner langen Karriere als Spieler und Trainer selten ein Blatt vor den Mund genommen, galt stets als meinungsstark und emotional, hat oft polarisiert, war jedoch immer authentisch. Eine schillernde Figur im Fußballzirkus.

Der 1958 in Hausen an der Zaber geborene Fußballlehrer lebt seit fünf Jahren mit seiner Ehefrau Birgit wieder in Heilbronn: Dort, wo er einst als junger Fußballer die Kickstiefel für den VfR schnürte. "Als Spieler, Spielertrainer oder Coach war ich zu Beginn meiner Karriere viele Jahre im Ausland, in der Schweiz oder Belgien unterwegs", sagt der zweifache Familienvater. Beim FC Winterthur, FC St. Gallen oder den Young Boys Bern hat er genauso seine Spuren hinterlassen wie später beim 1. FC Köln, TUS Koblenz oder dem KSC. Die Zeit im angrenzenden Ausland war prägend für ihn, auch weil er viele Sprachen lernte.

1985 schloss er in der Schweiz ein Wirtschaftsstudium ab und erlangte dort auch die Trainerlizenz. Insgesamt fünf Aufstiege durfte er mit seinen jeweiligen Vereinen feiern. "Jeder war speziell", sagt der heute als Motivationscoach und Berater tätige Rapolder, der beim Waldhof einst "viele bunte Spieler zu einer Einheit" formte und im DFB-Pokal mit Bielefeld "die Bayern zerlegte".

Heute sei der Fußball, meint Rapolder, der allgemeinen, gesellschaftlichen Entwicklung unterworfen. Viel akademisches habe sich eingeschlichen. Die Leidenschaft und der Team-Spirit bleibe auf der Strecke. Auch Mentalität und Empathie seien wichtige Faktoren. "Die Spieler müssen brennen, sich mit ihrem Verein voll und ganz identifizieren. Stolz sein, das Trikot zu tragen", sagt Rapolder, der "so oft es zeitlich passt" in der Sinsheimer Arena oder im Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadion zu Gast ist. Der TSG und Trainer Julian Nagelsmann stellt er ein gutes Zeugnis aus. "Zehn Jahre Bundesliga-Fußball im Kraichgau verdient großen Respekt."

Es mache meist Spaß zuzuschauen, zumal man bei Nagelsmann eine Linie, ein Konzept sehe - auch wenn es mal kleine Rückschritte gibt. Gerade in der Jugendarbeit werde "überragende Arbeit mit klasse ausgebildeten Trainern" geleistet. Die Philosophie des Vereins stimme, die Fans in der schmucken Arena sehen modernen Fußball in toller Atmosphäre. "Hoffenheim ist ein Ausbildungsverein. Das macht er sehr gut", sagt Rapolder, der auch schon beim DFB referierte oder Seminare bei großen Unternehmen leitete, dort "Ideen entwickelte", Gott und die Welt kennenlernte.

"Die TSG hat durch ihre bestens ausgebildeten Trainer und Spieler letztlich auch den Deutschen Fußball nach vorne gebracht, die Qualität angehoben." Fünf Jahre liegt seine letzte Trainerstation bei der SG Sonnenhof Großaspach zurück. Ob er momentan ein Angebot annehmen würde? "Eher nicht." Realität und Anspruch lägen zu weit auseinander.

Obwohl viele junge oder ehemalige Spieler, die ihn kennen, mit den Worten "Trainer, was war das für eine tolle Zeit. Warum haben Sie kein Engagement?" auf ihn zukämen. "Im Ausland etwas neues aufbauen", vielleicht auch als Sport-Direktor arbeiten, würde ihn reizen. Der nach eigener Einschätzung topfitte Uwe Rapolder, der motivieren kann und gut vernetzt ist, bleibt eine schillernde Figur der Region.