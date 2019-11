Von Tim Kegel

Sinsheim.Manche Jüngere aus den Vereinen sagen „der Apparat“ zu ihm. Weil er in einer Feierlaune beim Bier den Satz geprägt hat: „Bedienung, machen Sie mir noch so einen Apparat!“ Wie Dietmar Hopp ihn nennt, ist nicht bekannt. Regelmäßig gingen Albrecht und der Mäzen zusammen essen, wissen Insider. Der Mäzen und seine Stiftung haben in jüngsten Jahren einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in Sinsheim investiert.

Auf Du und Du mit Menschen zu sein, ist ein nicht unwesentlicher Teil von Albrechts Stil. Das zeigte bereits Albrechts Wahlsieg im Jahr 2012 mit 77,2 Prozent der Stimmen. Damals hatten seine Vorgänger Horst Sieber und Rolf Geinert – mit dem dritten Autobahnanschluss, einem Bundesliga-Stadion und anderen Frequenzbringern – Wege geebnet und mit einigem Weitblick entschieden. Es habe ihnen, wie es damals hieß, an Volksnähe gefehlt. Albrecht dankte den Alt-OBs bei der Bekanntgabe seiner Kandidatur im Gemeinderat. Er nennt Geinert „Rolf“ und Sieber „Horst“.

Freunde wie Kritiker sagen, dass Albrechts große Eigenschaft seine Zugänglichkeit sei, gepaart mit einem guten Gedächtnis. Seit Jahren schüttelt er Hände, merkt sich Namen, kocht „Filet-Topf Albrecht Art“ mit Senioren, übergibt Feuerwehr-Fahrzeuge, macht Baustellen-Touren mit dem Mountainbike, verabschiedet Putzfrauen in den Ruhestand. Albrecht kokettiert damit, ein Land-Ei zu sein und „einer von ihnen“. Das macht sich offenbar bezahlt: Als Albrecht jetzt seine erneute Kandidatur zum Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Sinsheim offiziell machte, ging der Facebook-Post binnen kürzester Zeit durch die Decke. „Jörg, Du machst das“, hieß es. Und: „Wir hätten Dich auch gern.“ 86 Mal hieß es das. 17 000 Stimmen ließen den 51-Jährigen bei der letzten Kommunalwahl für die CDU in den Kreistag einziehen. Auch 2020 gilt seine Wiederwahl als so gut wie sicher. Ein Gegenkandidat ist im Moment nicht in Sicht.

Im OB-Wahlkampf 2020 will Albrecht, wie 2012, als unabhängiger Kandidat antreten. Eine große Kampagne sei nicht geplant. Seine Frau, verrät er, würde zu ihm sagen, dass er „keinen Wahlkampf machen“ müsse, da er seit acht Jahren sowieso im Wahlkampf sei. Während er sagt: „Ich brauch’ das“ und „ich lieb’ das“ und andere über ihn sagen, dass er einer sei, der geliebt werden will.

Und hört man, dass Albrecht am Tag „im Durchschnitt zwischen fünf und sieben Termine“ hat – an Wochenenden oft das Doppelte davon – dann bekommt „Apparat“ noch einmal eine ganz neue Bedeutung. Er habe einen Hang zum Exzessiven. Einige, die es gut mit ihm meinen, sagen, dass er sich „auch mal schonen“ müsse.

Bislang tat er’s nicht: Hauptschulabschluss, Abitur, Studium, Kämmerer, Bürgermeister, Oberbürgermeister: Albrecht sei jemand, der klare Ziele verfolge, wissen Stadträte. In der Sache könne er – ein Museumsleiter-Ehepaar und die Chefs der Volkshochschule mussten dies erfahren – auch mal knallhart sein. Gegen anfängliche Kritik hat Albrecht als eine der ersten Amtshandlungen die Stelle des Beigeordneten durch zwei Dezernenten ersetzt. Albrecht habe gern das Heft in der Hand und fähige Zuarbeiter: Das Dreierteam aus ihm, Baudezernent Tobias Schutz und Kämmerer Ulrich Landwehr wird mit Überschwang gelobt, etwa wie es Zuschüsse generiert, Ansiedlungen ermöglicht und Häuser und Grundstücke kauft, um „die Hand drauf zu haben“. Speziell Schutz sei eine „Maschine“. Auf Sitzungen formuliert er auch kurz vor Mitternacht noch druckreif. Rechner Landwehr würzt Haushaltsreden gern mit trockenem Humor. Seit mehreren Jahren hat Sinsheim Schulden abgebaut, der Schuldenstand liegt trotzdem bei etwas über 20 Millionen Euro, die Pro-Kopf-Verschuldung deutlich über dem Landesdurchschnitt.

Kritik höre Albrecht nicht so gern. Sie kommt eher spärlich und – wie übrigens bei seinen beiden Vorgängern auch – hauptsächlich beim Thema Verkehr. Auch habe der leidenschaftliche Mountainbiker bislang wenig für innerstädtischen Fahrradverkehr übrig gehabt. Dass er lieber Kirchweih-Feste und Sportveranstaltungen als die Oper besucht – auch dies kreiden manche ihm an – hieraus macht Albrecht keinen Hehl. Feuerwehrhäuser und Mehrzweckhallen sind ihm näher als interkulturelle Treffs, Fleischkäse hat er lieber als Tofu-Bratlinge.

Das alles weiß Albrecht und reagiert: „Verkehr“, sagt er, will er zu einem bestimmenden Thema seiner zweiten Amtszeit machen. Erstmals habe das Rathaus zur Zeit ein ganzheitliches Verkehrsgutachten für ein Entwicklungskonzept in Auftrag gegeben. Zweiter Schwerpunkt: „Klimaschutz und energetische Sanierungen“. Wahltag ist am 2. Februar 2020.