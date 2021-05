Sinsheim. (cba) Licht am Ende des Tunnels für die beiden Sinsheimer Kinos. Die Betreiber des Citydome in der Friedrichstraße rechnen mit einem Neustart am 1. Juli, im Imax-Kino am Technik-Museum hält man eine Wiedereröffnung am 1. Juni für möglich.

Das Citydome orientiert sich an Informationen des Hauptverbands Deutscher Filmtheater: "Da kristallisiert sich der 1. Juli als Starttermin heraus", berichtet Leiter Frank Krause. Dessen Kino möchte sich dann in neuer Aufmachung präsentieren.

Die Theke wird modernisiert, Kinosaal drei soll mit großen Sesseln, neuer Leinwand und dem Soundsystem "VPT Intense" auf den Stand der beiden weiteren Säle gebracht werden. "Das wird dann die Überraschung", meint Krause. Die Kapazität des Saals sinkt von 150 auf 64 Sitzplätze, was jedoch mehr Komfort biete. Zusätzlich erhofft man sich von einer digitalen "4 K"-Projektion ein fesselnderes, emotionaleres Unterhaltungserlebnis. Mithilfe der staatlichen Überbrückungshilfen und durch ein Förderprogramm der Filmförderungsanstalt zur Digitalisierung der Kinos wurden die Investitionen gestemmt.

Zum Programm kann sich Krause noch nicht äußern. Das Kino ist abhängig vom Angebot der Filmverleiher, die sich derzeit noch zurückhalten und die Entwicklung in der Corona-Krise abwarten wollen. Zeigen werde man jedoch Erfolgsproduktionen wie "Fast & Furious 9", "Top Gun 2" oder "Dune". Zum mehrfach verschobenen "007"-Spektakel verspricht Krause: "Der Bond kommt auch"; er rechnet im September mit dem Agenten-Thriller.

Mit Zugangsbeschränkungen sei zu rechnen, etwa mit dem Vorlegen von Negativ-Tests, Genesenen- oder Impfnachweisen. Für zusätzliche Sicherheit in den Sälen und im Foyer soll ein weiteres Luftreinigungssystem mit Oberflächendesinfektions-Funktion sorgen. Auch gelten wohl Abstandsregeln und Maskenpflicht. Ob Besucher während der Filmvorführung ebenfalls Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar. Ebenfalls noch unklar ist, ob Popcorn und Getränke gestattet sein werden.

Im Imax-Kino rechnet Leiter Kevin Stober damit, schon am 1. Juni Filme zeigen zu können. Ein Blitzstart sei für die Einrichtung, die für ihre überdimensionale Leinwand bekannt ist, kein Problem: "Da sind wir recht schnell." Die einzige Hürde könne die Projektoren-Anlage darstellen, denn die lange Ruhephase sei für die komplexe Technik möglicherweise nicht förderlich. Ein defektes Technik-Teil müsse noch ersetzt werden, auf den Monteur aus Tschechien warte man derzeit. "Doch bis zur Öffnung bekommen wir das schon hin", ist Stober zuversichtlich. Auch das Imax ist abhängig davon, ob Filme verfügbar sind. Fürs Abendkino sei man gerüstet, doch die "Blockbuster" beziehe man von den Verleihern, die ihr Angebot auch abhängig machten von der erlaubten Auslastung der Kinos, sagt Stober.

Denn die teuren Filmproduktionen sollen nun maximal viel Geld in die Kassen spülen – bei minimaler Besetzung des Saales kaum zu schaffen. Beim Einlass sei man geübt, da das Imax-Kino ins Technik-Museum integriert ist. Vor dem Museum befindet sich ein Test-Center.