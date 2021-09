Zwei Pferde samt Polizistinnen der Reiterstaffel Mannheim schritten am Dienstagnachmittag durch die Bahnhofstraße und ernteten erstaunte wie begeisterte Blicke. Foto: C. Beck

Sinsheim. (cbe) Kinder mit Eltern oder Großeltern verharrten und staunten, Männer fragten höflich, ob sie ein Foto machen dürfen. Zwei Polizistinnen der Reiterstaffel Mannheim haben am Dienstagnachmittag hoch zu Ross für Staunen und vor Begeisterung ausgestreckte Zeigefinger in der Bahnhofstraße gesorgt. Bardolino und Lester heißen die Tiere, mit denen die Polizei im Rahmen der Konzeption "Sicher in Sinsheim" mit Präsenz und Charme punkten will.

Freundlich lächelnd ritten die zwei Beamtinnen am Eiscafé und den Geschäften in Richtung Hauptstraße vorbei. "Das ist was Besonderes", sagte Polizeisprecherin Jenny Elsberg auf Nachfrage zu dem Einsatz. "Man kommt dabei anders mit Bürgern ins Gespräch." Damit meint sie, dass so beispielsweise Familien mit Kindern ganz zwanglos mit den Polizistinnen sprechen können – eine Gruppe, die sonst eher selten mit den Ordnungshütern zu tun habe.

Die Tiere sind mit Hilfe eines Anhängers von Mannheim hierhergefahren worden. Und sie kamen auch jenseits der Fußgängerzone zum Einsatz, auch auf befahrenen Straßen. "Die Pferde sind darauf trainiert", erklärte eine der Polizistinnen. Schon mehrfach sollten berittene Kräfte in Sinsheim im Rahmen von "Sicher in Sinsheim" unterwegs sein, doch starke Regenfälle oder kurzfristige Einsätze, bei denen die Pferde gebraucht wurden, haben dies laut Elsberg verhindert.

Ansonsten kämen berittene Kräfte beispielsweise bei Demonstrationen zum Einsatz. Die hoch zu Ross sitzenden Polizisten vermittelten zum einen Respekt, könnten aber zum anderen große Gruppen besser überblicken und Lagen so besser einschätzen.