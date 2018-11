Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Arbeiten am Ilvesbach gehen dem Ende entgegen: 33 junge Linden - die Bäume sind sechs Jahre alt - wurden in den vergangenen Tagen am Ufer gesetzt. Zeitgleich steht die Sanierung des Festplatzes vor dem Freibad an. Die RNZ fragte Planer des Hochwasserschutz-Zweckverbands und der Stadtverwaltung nach dem neuesten Stand.

Freigabe bis Weihnachten: Die Arbeiten am Lauf des Ilvesbachs, mit ihrem Hauptstück zwischen Freibad und der Bahnunterführung am Rand des Wiesentals, sollen "bis Mitte/Ende Dezember beendet" sein, sagt Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Zu erledigen sind letzte Asphaltierungs-, Markierungs und Pflanzarbeiten auf einem Grünstreifen, der den Rad- und Fußweg von der Straße trennt. Der Weg werde von manchen Sinsheimern als "zu schmal bei Begegnungsverkehr" von Radlern und Fußgängern wahrgenommen, weiß auch Albrecht. Allerdings seien die räumlichen Verhältnisse "sehr beengt für so eine komplexe Maßnahme", sagt Verbands-Geschäftsführer Gerold Werner.

Aufweitung, Renaturierung, Freizeitwert seien Eckpunkte der Arbeiten gewesen, die gleichzeitig berücksichtigt werden mussten, schildert Werner. "Nicht ganz einfach" sei dies gewesen. Er hält die Breite des Grünstreifens, der noch im Herbst mit Büschen und Trockenkräutern bestückt wird, für wichtig. Dies und die 33 in den vergangenen Tagen gepflanzten Winterlinden seien "das Mindeste", was man hier neu bepflanzen müsse. Im Vorfeld der Hochwasserschutzmaßnahme habe man "schon massiv ins Biotop eingegriffen", weiß Werner.

Die Natur kommt zurück, schildert Lothar Knödl, Experte für Hochwasserschutz und Gewässer beim Amt für Infrastruktur. Stand im Sommer noch das neue Natursteinbett des Ilvesbachs bei Sinsheimern "häufiger in der Kritik", so hätte sich mittlerweile "eine typische Ufervegetation" ohne Zutun der Planer ausgebreitet. Dies auch an den Tümpeln und Weihern entlang des Bachs, die als Ausgleichsmaßnahme angelegt werden mussten. "Im nächsten Sommer", ist Knödl überzeugt, sei das Landschaftsbild "schon wieder typisch" für die Elsenzaue.

Der Elsenzbiber habe bei der Maßnahme am Ilvesbach nur indirekt eine Rolle gespielt, weiß Knödl: "Er ist da, aber er lebt hier nicht dauerhaft." Dies habe ein Gutachten bestätigt, das wiederum Voraussetzung zur Genehmigung der Arbeiten gewesen sei. Trotzdem gibt es Schutzumzäunungen um die neu gepflanzten Bäume - ein Biber auf Nahrungssuche könnte sie binnen kurzer Zeit fällen, wenngleich er in den dichten Hecken entlang des Ilvesbachs "geschützter fressen könnte", so Knödl.

Die Sommer-Trockenheit hat Flora und Fauna am Ilvesbach "nicht annähernd so stark zugesetzt wie am Altrhein", glaubt Gerold Werner. Von dort höre man von größeren Schäden der Amphibienbestände. In Sinsheim seien während der heißen Tage "weder Tümpel noch das Bachbett selbst" trocken gelegen.

Schwere Unwetter wie zur Zeit in Italien könnten sich auch im Kraichgau ereignen, erklärte Experte Gerold Werner auf RNZ-Nachfrage. "Mich würde das Einzugsgebiet interessieren", kommentiert er Sturzfluten und Geröllabgänge im Norden Italiens. Im Kraichgau wären die Folgen aufgrund der bestehenden Hochwasserschutzmaßnahmen aber weitaus geringer. Sinsheim stelle am Elsenzlauf "eine Engstelle dar", die man zum Teil bereits aufgeweitet habe. Es gebe aber noch einiges zu tun.

Hauptverursacher für Hochwasserereignisse in Sinsheim sei bislang immer der Ilvesbach gewesen, sagt OB Jörg Albrecht. Durch die jetzige Maßnahme - eine deutliche Aufweitung - werde die Durchflussmenge von früher fünf auf zehn Kubikmeter pro Sekunde erhöht. "Das allein reicht noch nicht", sagt Gerold Werner. Geplant werde nun Teil zwei der Maßnahme, ein Rückhaltebecken zwischen Bahnunterführung und Neulandstraße. Bis dieses zu Ende geplant, von Fachgremien genehmigt und gebaut ist, dürften noch weitere zwei Jahre ins Land ziehen. Langfristig soll der Durchfluss auf 15 Kubikmeter pro Sekunde gesteigert werden.

Blitzhochwasser in den Dörfern sollen mit Hilfe von Starkniederschlags-Abflusskarten bekämpft werden, zunächst in Hoffenheim, Dühren und Eschelbach, perspektivisch in allen Stadtteilen. Ein erstes Treffen fand gestern statt. Bei der Kartierung müssten die Planer "jeden Winkel" der örtlichen Gewässer genau begutachten, so Lothar Knödl. Erfahrungsgemäß müssten sich die Planer dann mit von Menschenhand geschaffenen Stauungen, Böschungen und Wasserzugängen in Kleingärten, zugesetzten Rechen, Sieben und Ähnlichem beschäftigen, sagt Gerold Werner. Er könne es "nicht ausschließen", dass das Zusammenwirken solcher oft in Unkenntnis, leichtfertig "und über Generationen" erstellten Bauwerke auch aktuell in Italien "die Lage womöglich verschlimmert hat".

Keine Parkplätze mehr wird es auf absehbare Zeit auf dem Freibadparkplatz geben, dieser wird saniert. Am Montag wurde der Bauauftrag an die Firma Leonhard Weis erteilt, die auch im restlichen Gebiet baut, etwa an einem Kreisverkehr im Stadthallenviertel. Die Arbeiten sollen im Laufe der kommenden zwei Wochen auf Höhe der Lilienthalstraße beim Verkehrsübungsplatz beginnen; dann fallen über 400 Parkplätze vorläufig weg.

Ein Ende der Sanierung sei zwar bis zum Beginn der Freibadsaison geplant; allerdings klang Oberbürgermeister Jörg Albrecht gestern nicht allzu optimistisch: "Das haut vermutlich nicht ganz hin." Realistischer sei "Mitte 2019"; dann wiederum wäre allerdings der Fohlenmarkt in Gefahr.