Sinsheim. (cbe) Offenbar entspannt sich die Lage ein Stück weit: Die Zahl der Covid-19-Patienten im GRN-Klinikum nimmt ab. Dementsprechend gibt es Pläne, die Isolierstation in einen kleineren Bereich zu verlegen. Darüber hinaus soll der reguläre Krankenhausbetrieb wieder hochgefahren werden, erklärt Pressesprecherin Stefanie Müller auf RNZ-Nachfrage. So sollen Untersuchungen und Operationen, die im Zuge der Corona-Krise verschoben wurden, nun allmählich nachgeholt werden.

Ein Covid-19-Patient liegt, Stand Montag, 9 Uhr, im Krankenhaus auf der Intensivstation, er muss nicht beatmet werden. Ein weiterer wird auf der Isolierstation behandelt. Hinzu kommen acht Verdachtsfälle – hier ist erfahrungsgemäß ein größerer Teil nicht am Corona-Virus erkrankt. "Wir sind erfreut, dass die Zahlen nicht so explodiert sind. Und wir hoffen, dass es so bleibt", sagt Müller dazu. Das Krankenhaus-Personal empfinde "verhaltene Freude", dass die Kapazitäten ausgereicht haben. Man hoffe, dass das Virus beherrschbar bleibt.

Zunächst bleibe die Isolierstation auf Station 4. Am Montag, 4. Mai, werde sie auf Station 5 verlegt. Dort gibt es statt 25 Zimmer lediglich elf. Elf bis maximal 14 Patienten könnten dort behandelt werden. Sind zwei Personen an Covid-19 erkrankt, könnten sie sich ein Zimmer teilen, da sie sich nicht mehr anstecken können, erklärt Müller. Diese sogenannte Kohorten-Isolierung habe es bislang aber noch nicht gegeben. Die Zahl der Intensivbetten für Corona-Patienten werde von fünf auf drei Einzelzimmer reduziert.

Um wieder mehr Personen operieren zu können, sind ab sofort zwei OP-Säle plus ein Notfall-OP in Betrieb. Ab 4. Mai kommt noch ein weiterer hinzu. Es werden nun wieder typische planbare Eingriffe vorgenommen, zum Beispiel künstliche Knie- oder Hüftgelenke eingesetzt, auch Gallen- und Schilddrüsen-Operationen sind wieder möglich. Untersuchungen oder Eingriffe wie Magen- oder Darmspiegelungen finden ebenso wieder statt.

Patienten, deren stationärer Aufenthalt für die Zeit seit dem 16. März geplant war, werden laut Müller von der jeweiligen Fachabteilung der Klinik kontaktiert und unter anderem zu ihrem Allgemeinzustand befragt. Ob sie stationär aufgenommen werden, hängt unter anderem von der Frage ab, wie wahrscheinlich es ist, dass der Patient nach einer Operation auf die Intensivstation muss. Denn es gelte, zu vermeiden, dass Intensivbetten in der momentanen Situation über längere Zeit hinweg belegt sind, da gewisse Kapazitäten für Corona-Patienten oder andere Notfälle freigehalten werden sollen.

Weiterhin sind laut Müller keine Besuche im Krankenhaus erlaubt. Folgende Ausnahmen gebe es: Väter dürfen ihre neugeborenen Kinder und deren Mutter sehene. Und Angehörige von sterbenden Patienten dürfen Abschied nehmen.

Sollte die Zahl der an Covid-19 Erkrankten wieder deutlich zunehmen, könnten all diese Maßnahmen kurzfristig wieder geändert werden, erklärt Müller, teilweise innerhalb eines Tages.