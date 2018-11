Von Christiane Barth

Sinsheim. Es sollte eigentlich eine Strafe sein. Dass ihm der Schulleiter der Kraichgau-Realschule aber eine Arbeit aufbrummte, die Fehlverhalten sühnen sollte, war für Felix Falkner die Eintrittspforte in seinen Beruf. Heute ist der 23-Jährige dem Schulleiter Holger Gutwald-Rondot dankbar. Denn als dieser entdeckte, dass der Schüler mit Edding-Stiften auf den Wänden des Schulhauses illegal "herumschmierte", verdonnerte er ihn nicht zu sinnfreier Strafarbeit, sondern trug ihm auf, unschöne, nackte Betonwände bar jeden Charmes zwei Jahre lang bis zum Schulabschluss malerisch zu gestalten. Heute hat Felix Falkner einen Künstlernamen - "Force of nature" - und wird fürs "Herumschmieren" bezahlt.

Den Edding-Stift hat er gegen die Sprühdose getauscht. Sein jüngstes Projekt: die Musikschul-Bühne in der Allee. Detlef Krispien, Musikschulleiter, überzeugte sich mit dem "Portfolio" des jungen Hoffenheimers von der Qualität der jetzt völlig legalen Graffiti und trug ihm auf, dem Metall der Bühnenwand einen neuen "Look" zu verpassen. Ärgerlich nur, dass die jetzt mit Blas- und Streichinstrumenten verzierte Wand - die Farbe war kaum getrocknet - in der Halloweennacht gleich wieder mit einem Graffito verunstaltet wurde: eine Schmiererei auf der "Schmiererei". Jetzt allerdings äußerst unerwünscht. Um diese zu entfernen, war Felix Falkner einige Stunden lang beschäftigt.

Die Wand ist für ihn keine Unbekannte, bereits 2012 tobte er sich auf ihr aus. "Ich habe dann einfach auf gut Glück nachgefragt, ob ich sie nicht erneut bemalen kann." Der ursprüngliche Schriftzug war kaum mehr auszumachen, zu viele Schmierereien im eigentlichen Sinn.

Der freischaffende Künstler machte eine "ordentliche" Ausbildung zum Grafikdesigner, stellte dann jedoch fest, dass die Arbeit in einer Agentur am Schreibtisch, in der er Werbeflyer und Visitenkarten gestalten sollte, nicht das ist, was ihn bereits in der Schule antrieb. Auch das Studium (Kommunikationsdesign) blockierte ihn in seiner Kreativität. "Ich hatte so viele Ideen im Kopf, konnte sie aber nie umsetzen, weil ich für die Uni so viel zu tun hatte", bekennt Felix Falkner. Sein konsequenter Weg, die eigenen Vorstellungen umzusetzen und sich nicht verbiegen zu lassen, scheint ihn sukzessive zum Erfolg zu führen. John Ehret, Bürgermeister in Mauer, vertraute dem jungen Mann Flächen am Bahnhofsgelände und im Hallenbad an, auch die Stadt Heidelberg wurde auf den jungen Künstler aufmerksam und engagierte ihn für diverse Projekte, etwa für die Gestaltung der "Halle 02".

Sein Charakteristikum? "Ich male am liebsten Landschaften und Tiere." Und die Farben? Vor allem bunt. "Und sie funktionieren bis minus 15 Grad Celsius. Das Graffito bleibt so lange, bis es wohl leider wieder übermalt wird." Denn jede weitere Schmiererei wird der Künstler wohl nicht aufwendig entfernen können. Sein Ziel? "Ich möchte möglichst auch weit über Sinsheim hinaus alle grauen Wände bunt machen."