Sinsheim. (tk) Da waren’s nur noch – ja wie viele denn eigentlich? Ein weiterer Nachrücker für den im Februar 2021 gestorbenen NPD-Stadtrat Marco Kister hat jetzt auch offiziell einen Rückzieher gemacht. Es ist die dritte Person, die sich den Schritt ins Gremium dann doch noch mal anders überlegt hat. Der Gemeinderat hat den Sachverhalt am Dienstag schließlich anerkannt.

Dem Fall Heiko Schreiber voraus ging ein langes behördliches Hin und Her, wie man es schon von Vorgänger-Rückziehern kannte. Denn Mandat ist Mandat, Gemeindeordnung ist Gemeindeordnung. Und, ob dies einem nun passen mag oder nicht: Hinter dem Mandat steht ein gewisser Bürgerwille.

Schreiber jedoch hatte abgelehnt, wie schon zuvor Sieglinde Wally und die im Jahr 1931 geborene Berta Maisenhölder. Er tat dies im vergangenen Sommer allerdings nur mündlich. Eine im vergangenen Oktober geplante Vereidigung von Schreibers Nachrücker Daniel Demel war daraufhin vom Gremium einstimmig abgelehnt worden: Schreiber musste seine Begründung schriftlich darlegen.

Dies hat er nun getan. Schreiber legte dar, dass er sich "distanziert" habe von der rechten Partei, mit der er laut Stadtverwaltung "nichts mehr zu tun haben" wolle. Der Weg dorthin allerdings wurde als "eine Tortur für das Hauptamt" beschrieben. Wie das Vorspiel hierzu aussah, geht aus der Ratsvorlage hervor. In ihr ist zu lesen, dass die Stadtverwaltung vom Gremium beauftragt wurde, Schreiber "zu verdeutlichen, dass ohne eine konkretere schriftliche Begründung keine andere Entscheidung des Gremiums zu erwarten ist".

Die Stadträte hatten nun "nach mehrmaligen schriftlichen Aufforderungen" ein Schriftstück Schreibers auf dem Tisch, das nicht-öffentlich ist und laut Freie-Wähler-Sprecher Harald Gmelin "eigenartigerweise in den Juli datiert", aber erst am 15. Dezember im Rathaus-Briefkasten eingeworfen wurde. Die handschriftlichen Angaben kommentierte Oberbürgermeister Jörg Albrecht so: "Alles, was geschrieben ist auf einem Blatt, ist ein Schreiben."