Sinsheim/Eppingen/Waibstadt. (rnz) Gute Nachrichten für alle Nutzer der S-Bahn der Linie S 5 Heidelberg-Sinsheim-Eppingen gab es jetzt bei der Sitzung des Arbeitskreises Nahverkehr: Ab dem neuen Jahresfahrplan, der am 15. Dezember in Kraft tritt, soll das das Fahrplanangebot ausgedehnt werden.

"Wir schließen jetzt die noch bestehenden Fahrplanlücken und verdichten den Takt über den gesamten Tag hinweg", sagte Christoph Rothfuß von DB Regio Mitte aus Mannheim im Rahmen der Sitzung und gab Details bekannt: Aus Richtung Heidelberg nach Sinsheim solle es nun auch am Vormittag einen durchgehenden Halbstundentakt geben.

Die Züge verkehrten jeweils ab Heidelberg Richtung Sinsheim vier Minuten nach der vollen sowie eine Minute nach der halben Stunde, wobei bei den Abfahrten ab 9.04 bis 12.04 Uhr in Meckesheim umgestiegen werden müsse. Beim Abendverkehr werde bei der Abfahrt um 21.01 Uhr eine zusätzliche S-Bahn von Heidelberg nach Sinsheim verkehren und damit den Halbstundentakt ausdehnen. Auch in der Gegenrichtung von Sinsheim nach Heidelberg werde das Fahrplanangebot zu einem Halbstundentakt ausgeweitet. Die zusätzlichen S-Bahnen ab Sinsheim verkehrten von Montag bis Freitag um 10.15, 11.15 und 12.15 Uhr, samstags um 13.19 Uhr und 19.19 Uhr. Auch hier gebe es dann zwei Fahrtmöglichkeiten pro Stunde nach Heidelberg. Insbesondere Pendler nach Mannheim dürften sich darüber freuen, dass die S-Bahnen um 6.27 Uhr ab Eppingen und 6.32 Uhr ab Aglasterhausen künftig wieder bis in die Quadratestadt durchfahren, hieß es bei der Sitzung. Weiter wurde bekannt gegeben, dass es im Jahr 2020 keine Baumaßnahmen auf der Elsenztalstrecke geben werde. Dies werde vor allem Besucher der Landesheimattage freuen, die dann in Sinsheim stattfinden.

Ein Betreiberwechsel steht beim Sinsheimer Stadtbusverkehr im Dezember an: Die Südwestdeutsche-Verkehrs AG wird den Großteil des Busliniennetzes übernehmen, während sich Palatina-Bus als aktueller Betreiber ab Dezember verstärkt im nordöstlichen Kraichgau und in der Brunnenregion engagieren wird.

Ab Dezember 2019 verkehre die Linie 795 ab Waibstadt und Neckarbischofsheim über Helmstadt-Flinsbach und Helmstadt-Bargen, Bad Rappenau-Wollenberg, Hüffenhardt, Siegelsbach nach Bad Rappenau, sagte Marcus Weigl, Geschäftsführer der im pfälzischen Edenkoben ansässigen Palatina. Hierdurch werde für eine verbesserte Anbindung des Wollenbachtales an den öffentlichen Personennahverkehr gesorgt.

Mit Blick auf den langfristigen Erhalt des DB-Reisezentrums im Sinsheimer Bahnhofsgebäude werde die Einrichtung einer Mobilitätszentrale vorangetrieben. Erste Akteure aus der ÖPNV-Szene hätten ihr Interesse bekundet, die Einrichtung der Mobilitätszentrale finanziell und mit Personal zu unterstützen, sagte Jens-Jochen Roth, Vorsitzender des Arbeitskreises. In der Mobilitätszentrale sollten auch in Zukunft "in der Großen Kreisstadt Sinsheim Reisende und Touristen durch persönliche und fachkundige Betreuung Informationen rund um das Thema Mobilität und Öffentlichen Personennahverkehr erhalten können", forderte Roth.

Mit dem Konzept der Mobilitätszentrale würden über den Verkauf von Fahrkarten für den Nah- und Fernverkehr sowie von Verbundfahrscheinen verschiedene Angebote im Bereich des Bahn- und Busreisens gebündelt. Dies bedeute, dass dem Kunden "die komplette Servicekette Information, Beratung und Verkauf angeboten" werde. Darüber hinaus erhalte der Kunde Verkehrsmittel-übergreifende Informationen und Beratung, wie etwa Auskünfte zum Stadtbusverkehr, zum Taxi, zu Tarifen sowie Informationen für Mobilitätsbehinderte und vieles mehr. Auch die Beratung über Freizeitinformationen sowie die Vermittlung bei Fundsachen gehörten zum Serviceangebot, schilderte Roth. Die Mobilitätszentrale betrachte er als "ideale Ergänzung" zur neuen Tourismusinformation der Stadt Sinsheim im Alten Rathaus.

Der Ausflugsverkehr im Krebsbachtal werde sich im kommenden Jahr leicht verändern, berichtete Jürgen Heß vom Verkehrsforum 2000 aus Meckesheim. Sonntags würden die letzten drei Züge bis zu eine Stunde vorverlegt. An Mittwochsfahrtagen werde die Mittagsfahrt so angepasst, "dass auch Schüler den Zug nutzen können", sagte Heß. Die Nahverkehrsexperten werden sich im Dezember 2019 zur 100. Sitzung treffen.