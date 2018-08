Die Sinsheimer Autobahnmeisterei wird demnächst frei, die Stadt will das Gelände erwerben und so auch die Verkehrsführung ändern, unter anderem in der Gutenbergstraße. Der Erdaushub für das neue Domizil der ViA6West bei Bonfeld läuft bereits. Fotos: Beck(2)/Dezort

Die Sinsheimer Autobahnmeisterei wird demnächst frei, die Stadt will das Gelände erwerben und so auch die Verkehrsführung ändern, unter anderem in der Gutenbergstraße. Der Erdaushub für das neue Domizil der ViA6West bei Bonfeld läuft bereits. Fotos: Beck(2)/Dezort

Die Sinsheimer Autobahnmeisterei wird demnächst frei, die Stadt will das Gelände erwerben und so auch die Verkehrsführung ändern, unter anderem in der Gutenbergstraße. Der Erdaushub für das neue Domizil der ViA6West bei Bonfeld läuft bereits. Fotos: Beck(2)/Dezort

Von Christian Beck und Falk-Stéphane Dezort

Sinsheim/Bad Rappenau. Für die ViA6West geht’s gen Osten. Und zwar rund 16 Kilometer. Die Autobahnmeisterei des Konsortiums, das für den Unterhalt der Autobahn 6 vom Wieslocher bis zum Weinsberger Kreuz verantwortlich ist, zieht von Sinsheim nach Bad Rappenau-Bonfeld. Ein befristeter Mietvertrag auf dem Areal in der Schwarzwaldstraße, das Interesse der Stadt Sinsheim an der Fläche sowie der nicht mehr zeitgemäße Stand der Technik machten einen Umzug nötig, erklärte ViA6West-Pressesprecher Michael Endres. Die Stadt Sinsheim hat auf dem Gelände viel vor. Nicht zuletzt sollen dort erste Voraussetzungen für eine Verkehrs-Entlastung der Innenstadt auf den Weg gebracht werden.

Die alte Autobahnmeisterei: Sinsheim sei kein schlechter Standort gewesen, entspreche aber nicht mehr dem heutigen Stand der Technik, erklärt Endres. Ebenso gebe es Platzprobleme und neue Anforderungen. Auch die Garage sei zu klein. "Die neuen Fahrzeuge sind höher und größer." Daher sei es sinnvoll, neu zu bauen.

Der Umzug: "Wir werden zwar nicht rausgeschmissen, müssen für die nächsten 30 Jahre aber eine feste Bleibe finden", berichtet Endres. Daher sei das Angebot des Bundes, eine Fläche an der Autobahnabfahrt Bad Rappenau bereitzustellen, wie gerufen gekommen. "Der Standort ist ideal - von der Lage und für den Winterdienst", meint Endres. Dort sollen unter anderen das Salzlager, Elektronik und Fernwerktechnik sowie Fahrzeuge untergestellt werden.

Erste Bauarbeiten: Momentan wird die künftige Baustelle zwischen Autobahnabfahrt Bad Rappenau in Richtung Heilbronn und Brücke vorbereitet und Erde ausgehoben. Wann jedoch die Rohbauarbeiten beginnen, geschweige denn das Projekt fertiggestellt werden soll, konnte Endres noch nicht sagen. Auch nicht, was das Vorhaben kosten wird. "Da das Grundstück Bundeseigentum ist, sind noch Abstimmungen notwendig", erklärt der Pressesprecher. Ebenso werde noch eine Baugenehmigung gebraucht, und auch die Umwidmung des Geländes sei noch nicht abgeschlossen.

Wie geht’s in Sinsheim weiter? Auf Seiten der Stadtverwaltung Sinsheim gebe es "große Bemühungen", das Areal der Autobahnmeisterei zu kaufen, erklärt Oberbürgermeister Jörg Albrecht auf RNZ-Nachfrage. "Und wir gehen davon aus, dass wir es auch bekommen." Aktuell ist das Gebiet in staatlichem Besitz, deshalb gebe es Gespräche mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die Stadt habe laut Albrecht ein Vorkaufsrecht, wenn sie angibt, die Fläche für städtische Zwecke nutzen zu wollen.

Was genau ist dort geplant? "Über die Verwendung entscheidet der Gemeinderat", betont der OB. Doch Albrecht sowie Baudezernent Tobias Schutz haben schon einige Ideen in der Schublade. Verraten möchten sie diese allerdings nicht. Es sollen aber in jedem Fall Einrichtungen dort untergebracht werden, die für die Stadt von großer Wichtigkeit sind.

Verkehrsentlastung für die Innenstadt soll so ebenfalls möglich werden: Laut OB ist eine Verbindung der Gutenbergstraße mit der Schwarzwaldstraße vorgesehen, die im Bereich des Geländes der Autobahnmeisterei verlaufen könnte. Dieser Durchstich ist laut Albrecht "der Grundstein für die weitere städtebauliche Entwicklung" - in Zusammenhang mit dem Kreisverkehr, der an der Kreuzung Gutenberg-/Neulandstraße entstehen soll. Wie die RNZ erfahren hat, ist die Stadt seit kurzem im Besitz des dortigen "Edel-Areals". Ein Bau der so genannten Querspange, also der Verbindung der Neulandstraße mit der B 39, erscheint somit möglich.

Zeitlicher Horizont und Kosten: Albrecht hofft, dass die Stadt die Autobahnmeisterei noch in diesem Jahr kaufen kann. Die Umgestaltung sowie die Verbindung Gutenberg-/Schwarzwaldstraße soll in den nächsten drei bis fünf Jahren erfolgen. Auf drei bis fünf Millionen Euro schätzt der OB die Kosten. "Wir wollen den Durchgangsverkehr aus Sinsheim raus bringen", betont er. "Das bringt Lebensqualität und hat deshalb Priorität." > Kommentar