Günter Ulbrich in der heutigen Postbank-Filiale in der Sinsheimer Muthstraße. Hier arbeitete er fast ein halbes Jahrhundert lang und lernte sogar seine Frau kennen. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Rund zwei Millionen Kunden dürfte er in dieser Zeit bedient haben. Ein nicht geringer Teil von ihnen kennt ihn. Groß und kräftig, jugendlich im Ausdruck, Brille, mittellanges Haar, inzwischen leicht ergraut – so sah es aus, das Gesicht der Sinsheimer Post schlechthin. Günter Ulbrich war einfach da. Immer. Und das war selbstverständlich. 49 Jahre lang. Jetzt geht er in den Ruhestand.

Muthstraße 16. Hier fing alles an, im Jahr 1972; "im selben Gebäude"; lediglich acht Jahre lang war Ulbrich woanders tätig. Vier davon in Kirchardt, vier in Meckesheim. Die Tage damals hätten oft begonnen beim Anrühren von Leim, erinnert sich der gebürtige Eschelbacher. Sein Werkzeug war damals noch "der Hammerstempel", mit dem schnell frankiert werden konnte – und mit der typischen Handbewegung. "Viel Kopfrechnen" habe der Beruf damals noch erfordert, viel Arbeit mit Tabellen. Das Sinsheimer "Postamt", die "Hauptpost" – über die Jahrzehnte sei sie "immer mehr zur Bank" geworden. Das Gros der Abläufe ist digitalisiert.

Etwas bemerkenswert Analoges durchweht den Betrieb in der Muthstraße trotz allem, bis heute: Das Arbeitsklima hat etwas Stillvergnügtes, etwas Beständiges. Zwar sei das Geschäft früher "noch persönlicher gewesen", schildert Ulbrich, trotzdem habe man viel Kundenkontakt. Dass Sinsheim städtischer wurde, merkte man in der Postbank sehr stark: Längst nicht jeden Kunden kenne man noch, "knapp die Hälfte" der Kundschaft sei "inzwischen international" – mit ein paar Brocken Englisch, oft "mit Händen und Füßen" kümmerten sich Ulbrich und seine Kollegen mitunter um Überweisungs- und Kontoservices, geben Ausfüllhilfen und Tipps bei Sendungen ins Ausland. Die große Gelassenheit, die die Kollegen an den Tag legen, brauche man auch. Sie alle kennen sich seit langer Zeit, erzählt Ulbrich, und haben gemeinsam einiges erlebt. Bis hin zum einen oder anderen Polizeieinsatz, den ein Standort im Bahnhofsviertel nun mal mit sich bringt. "Nicht jeder", sagt Ulbrich, komme mit den vielen Vorschriften zurecht. Doch unterm Strich sei man am Ende "immer klargekommen".

Ulbrich erinnert sich auch an "den Trabbi", mit dem eine junge Frau und deren Mann im Jahr nach dem Mauerfall vor dem Postamt vorfuhren. Die Frau wurde zur geschätzten Kollegin, ließ Ulbrich zum Abschied ein T-Shirt bedrucken. Die Stammbelegschaft in der Muthstraße – zwei Frauen, fünf Männer – sie lachen viel, sind auf Du und Du.

Das geht hin bis zu Daniel Fogarty, Filialleiter der Sinsheimer Postbank und deutlich jünger als Günter Ulbrich: "Der Letzte aus der alten Garde", so beschreibt Fogarty Ulbrich, "mit einer Kunden-Ansprache wie aus dem Bilderbuch." Ein Nein habe es bei Ulbrich nie gegeben: Zu Asthma neigend habe er "Staub gefressen", als das Gebäude monatelang saniert wurde; Ulbrich sei in Zeiten des Corona-Lockdowns genauso "an der Front gestanden" wie in jener Phase, als er wegen einer Fußverletzung "mit Hausschuhen" in die Agentur kam. Fogarty und Ulbrich werden sich vermissen, sagen sie; beide waren als Fans der TSG schon oft gemeinsam im Stadion, wollen es auch künftig tun.

Doch die familiäre Atmosphäre in der Muthstraße ist nicht nur Postkollegen, sondern auch vielen Kunden aufgefallen, unter denen sich Ulbrich, wie er sagt, kürzlich "auf Abschieds-Tournee" begeben hat. Und: Viele gemeinsame Feste wurden intern schon früh gefeiert, auf einem davon lernte Ulbrich sogar seine Frau kennen: 1975 war das, Angelika war die Tochter des Waldangellocher Posthalters, trug Post aus und war bei einem der Postfeste als Bedienung eingesprungen. Sie lernten sich kennen, verliebten sich. Seit 1978 leben sie gemeinsam in Waldangelloch, haben drei inzwischen erwachsene Söhne.

Ihnen hat Ulbrich die Abschiedsüberraschung schlechthin zu verdanken – hatte das Trio doch den symbolischen "letzten Kunden" organisiert: Kurz vor der Mittagspause an Ulbrichs letztem Arbeitstag kam Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht in die Post marschiert, gab tatsächlich einige Briefe ab. Erst als im Hintergrund ein Korken knallte, wurde Ulbrich schließlich klar, was geschehen war. Sein Kommentar: "Jetzt fällt mir nix mehr ein."

Was er im Ruhestand macht? "Erst mal gar nichts", Haus und Garten, Zeit verbringen mit der Frau, der Familie, dem Hund, einer Französischen Bulldogge. Zweimal im Monat, schätzt Ulbrich, wird er auch künftig die Kollegen sehen: "Das ist ja immer noch meine Bank."