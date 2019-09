Sinsheim. (pol/rl) Zwei Parfum-Diebe wurden am Dienstag in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße erwischt. Das meldete die Polizei. Ein Ladendetektiv hatte einen 19-jährigen Sinsheimer und einen 20-jährigen Reichartshausener kurz vor 15 Uhr dabei beobachtet, wie sie zwei Parfumflaschen in die Taschen ihrer Kapuzenpullover steckten. Als sie den Laden verließen verfolgte sie der Detektiv. Zwischenzeitlich wurde die Polizei alarmiert.

Im Bereich der Allee stießen die Beamten auf die beiden jungen Männer und den Detektiv. Die Parfümflaschen im Wert von 200 Euro fanden sich in einem Gebüsch wieder. Die beiden jungen Männer gaben den Diebstahl zu, behaupteten aber, dass sie ein Dritter dazu angestiftet habe.

Diesbezüglich dauern die weiteren Ermittlungen noch an. Wegen Ladendiebstahls sehen die beiden jedoch schon mal Anzeigen entgegen.