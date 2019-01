Sinsheim. (pol/mün) Ein 18 Jahre alter Mann soll die Tankstelle in der Sinsheimer Neulandstraße ausgekundschaftet haben - der 17-jährige Komplize dann den Überfall mit einer Schreckschusspistole ausgeführt haben. Davon gehen Polizei und Staatsanwaltschaft aus und haben die beiden Jugendlichen in Untersuchungshaft nehmen lassen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Der Überfall ereignete sich am Mittwoch, 22. Januar, gegen 20.30 Uhr. Die beiden Tatverdächtigen sollen bei dem Raubüberfall eine Beute von 110 Euro gemacht haben. Danach waren beide geflohen.

Auf die Spuren der Männer kam ihnen die Kriminalpolizei durch die Auswertung der Videoaufzeichnungen der Tankstelle. Schon am Freitag wurden sie festgenommen, am Samstag wurde dann der Haftbefehl erlassen. Beide sitzen nun in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten ein.