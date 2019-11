Sinsheim. (pol/mün) Eine Einsatzfahrt des Deutschen Roten Kreuzes am Mittwoch in Sinsheim endete mit einem Unfall. Zum Glück gab es nur einen Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro - verletzt wurde laut Polizei niemand.

Der Rettungswagen war gegen 14.15 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn von Hoffenheim in Richtung Sinsheim-Stadtmitte unterwegs.

An der Einmündung der Bundesstraße B292 aus Richtung Sinsheim-Dühren bog eine 68 Jahre alte Autofahrerin auf die Bundesstraße B45 in Richtung Sinsheim ein. Nach Angaben der Polizei fuhr sie nach links auf den Linksabbiegestreifen des Gegenverkehrs.

Gerade als der Rettungswagen vorbeifahren wollte, scherte die Renault-Fahrerin nach rechts ein, wo es trotz einer Vollbremsung zur Kollision kam.