Der frühere Brunnen der Stadthalle liegt im städtischen Materiallager am Franzosenbrunnen. Die Zukunft des Stücks ist ungewiss - es zeichnet sich aber eine leichte Mehrheit im Gemeinderat für den Erhalt des Stücks ab. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Der Franzosenbrunnen im äußersten Nordwesten von Sinsheim ist so etwas wie das Material- und Baustofflager der Stadtverwaltung für die groben Teile. Hier sammeln sich, neben Pflastersteinen und Erdaushub, Dinge, bei denen man nicht so recht weiß, wohin damit. Oder solche, die einfach schwer und klotzig und eigentlich zu schade zum Entsorgen sind.

Seit geraumer Zeit liegt auch ein silbrig glänzendes Gebilde am Franzosenbrunnen, das erkennbar wie aus einer anderen Zeit wirkt. Es ist der Brunnen, der einst vor der früheren Stadthalle stand. Nun ging es im Gemeinderatsausschuss der Kernstadt um dessen Zukunft.

Ein "Meinungs- und Stimmungsbild" erhoffte man sich im Rathaus von den Räten. Und es stellte sich heraus, dass die Meinungen auseinander klaffen, wie mit dem Teil aus den späten 1970er-Jahren zu verfahren ist. Oberbürgermeister Jörg Albrecht, das war herauszuhören, ist kein besonderer Fan der hunderte Kilo schweren Konstruktion aus einer rostfreien Metalllegierung. Man könne den Brunnen, sagte Baudezernent Tobias Schutz, "jedenfalls nicht wieder aufstellen ohne aufwendige Reparatur".

Die Frage kam auf, was ein Verkauf des Gegenstands einbringen könnte. Albrecht murmelte etwas von "vielleicht den Metallwert" und zuckte mit den Achseln; er könne sich aber täuschen. Eine Restaurierung schien vielen Räten zu teuer und risikobehaftet.

Ein Freund des Stücks ist Freie-Wähler-Sprecher Harald Gmelin: Er kann sich an Treffen seines Vaters Helmut - seinerzeit Bürgermeister von Sinsheim - mit dem Erschaffer des Brunnens erinnern, dem mittlerweile verstorbenen Mosbacher Bildhauer Rainer Scheithauer.

Gmelin sagte der RNZ am Freitag, man dürfe den Brunnen "keinesfalls als Schrott betrachten". Man könne, meinte Gmelin zuvor im Kernstadtausschuss, die Installation ja, "wenn nicht als Brunnen, dann möglicherweise als Skulptur wiederaufstellen". Schließlich sei die Frage noch nicht geklärt, ob und welche Form von Kunst vor der künftigen Dr.-Sieber-Halle stehen werde, hieß es im Gremium.

Aktiven-Rätin Annerose Hassert war skeptisch: Müsse man eine Zweckentfremdung nicht "mit dem Künstler absprechen?" Der Stadthallen-Brunnen sei schließlich von einem Skulpteur erschaffen worden. Und: Was passiere eigentlich im Entsorgungsfall, den Hassert nicht befürwortet, mit dessen Rechten am Kunstwerk? Bestehen diese noch? Fragen, mit denen sich das Rathaus in den kommenden Wochen beschäftigen muss.

Es gebe, sagte Schutz, auch die "Anfrage aus einer Gemeinde", die an dem Stück vages Interesse signalisiert habe. Die Zukunft des Brunnens ist also weiter unklar. Szenarien reichen von Einmotten bis Verschrotten, von der Zweckentfremdung zur reinen Skulptur ohne Wasserspiel bis hin zur Veräußerung an kommunale und private Designliebhaber.

Denn - das weiß auch Baudezernent Schutz - die Väter der Stadthalle in den 1970er-Jahren wussten, was sie in Sachen Baudesign taten. Der Brutalismus-Stil von einst ist durchaus wieder chic, steht mittlerweile vielerorts sogar unter Denkmalschutz.

Und manche erinnern sich noch: Der Stadthallen-Brunnen, bestehend aus drei treppenartigen Segmenten, wurde außen von Fassadenblenden in Colorbeton ergänzt - beide hat Rainer Scheithauer erschaffen, der später auch die Betonverglasung der Friedhofskapelle in Sinsheim kreiert hat. Eine der farbigen Betonblenden von damals wurde aufbewahrt, hieß es gestern im städtischen Baudezernat.

Als ebenso typische Kunst im öffentlichen Raum der damaligen Zeit gelten auch die Tierskulpturen im Innern der Stadthalle - "Schuhschnabel" genannte Bronzen des Künstlers Reinhard Dachlauer aus dem Jahr 1976. Die Blumenkübel der damaligen Stadthalle hat der Schweizer Designer Bruno Ray für "Eternit" geschaffen. Letztere beiden Stücke stehen heute im Rathaus.

Wie sich herausstellt, gelten unter Rainer Scheithauers Werken speziell dessen Brunnen als bauhistorisch bedeutsam. Der Begriff "Scheithauer-Brunnen" ist Kennern der Materie geläufig, über 40 Brunnen hat der zuletzt in Dallau lebende Künstler gestaltet.

Auch der vor 31 Jahren erstellte, neun Meter hohe Brunnen am Heidelberger Adenauerplatz ist ein Scheithauer-Brunnen. Er führt auch vor Augen, wie teuer eine Instandsetzung eines solchen Einzelstücks wegen dessen zahlreicher Speziallösungen werden kann: Die Sanierung des imposanten Heidelberger Wasserspiels kostete inklusive des Tauschs der Pumpen über 250.000 Euro.