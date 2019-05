Von Christian Laier

Sinsheim. "Zu Fuß zu Werder" lautete das Motto einer Wanderung für den guten Zweck, die am Samstag anlässlich des Bundesligaspiels der TSG Hoffenheim gegen Werder Bremen zwei Fußballfans zu Fuß von Heidelberg nach Sinsheim führte. Florian Mohr, langjähriger Werder-Fan aus Hessen, ist der Initiator. Die "kleine Wanderung" war jedoch nur der Testlauf für den großen Marsch über 450 Kilometer, der den Fußballfan und seinen Hund "Diego" im nächsten Jahr von Groß-Gerau nach Bremen führen soll.

"Ich möchte 25.000 Euro für fünf verschiedene karitative Einrichtungen sammeln", erklärt der 39 Jahre alte Polizeibeamte aus Hessen. Zu diesem Zweck hat sich der Vater von drei Töchtern vorgenommen, von seinem Heimatort zu einem Werder-Heimspiel nach Bremen zu laufen. Für die Strecke wird er voraussichtlich 14 Tage benötigen. "Am meisten freue ich mich auf die Leute, die ich unterwegs kennenlernen werde; aber auch die sportliche Herausforderung und den positiven Aspekt, einfach mal für sich zu sein und raus aus dem Alltag zu kommen", nennt Florian Mohr weitere Beweggründe. Um unterwegs so wenig Kosten wie möglich zu verursachen, will er versuchen, kostenlos bei anderen Bremen-Fans entlang der Strecke übernachten zu können. Maximal 20 Euro möchte er pro Tag ausgeben. Gleichzeitig will er im Vorfeld und während der Tour Spenden sammeln. Die Aktion steht unter der Schirmherrschaft des ehemaligen Werder-Profis Andree Wiedener.

Die Wanderung nach Sinsheim war ein Testlauf unter vereinfachten Bedingungen. Und mit Begleitung: Werder-Fan Nick Weller aus Besigheim begleitete den Probemarsch. Zunächst ging es um kurz nach 5 Uhr am Morgen komfortabel mit der Bahn nach Heidelberg. Von dort aus startete die Wanderung in den Kraichgau. Die rund 30 Kilometer lange und mit einigen Steigungen versehene Strecke über Feldwege führte bei durchwachsenem Wetter über Gaiberg, Meckesheim und Hoffenheim nach Sinsheim. Bereits zur Mittagszeit traf die grün-weiße Wandergruppe nach fünfeinhalb Stunden Fußmarsch am Fantreff "Zum Elfmeter" in der Sinsheimer Neulandstraße ein. Ziemlich geschafft von der hügeligen Tour genossen die Fußball-Wanderer ein frisch gezapftes Bier und stärkten sich mit Pommes. Erkenntnisse aus dem Testlauf? "Durch die Navigation über das Smartphone war der Akku schnell leer."

Einige Fans aus beiden Fanlagern kamen mit Florian Mohr ins Gespräch. Er erzählte von seinem Projekt und so mancher Euro wanderte in die Spendenbüchse. Fast 10.000 Euro sind bereits zusammen gekommen, bevor überhaupt der genaue Termin für die große Wanderung nach Bremen steht. Die Bremer Fanklubs sind bereits übers Projekt informiert worden und spenden eifrig.

Wie kommt man auf die Idee, 450 Kilometer weit zum Lieblingsfußballverein wandern zu wollen, um Spenden einzuwerben? "Anlässlich meines 40. Geburtstages in diesem Jahr möchte ich einfach etwas Besonderes machen und dabei Dinge unterstützen, die mir wichtig sind. Jeder Euro treibt mich nun an, mich für den großen Marsch fit zu machen", sagt Florian Mohr. Die Spenden sollen der Kinderkrebshilfe Mainz, der Bärenherz- Stiftung, dem Gnadenhof Kellerranch, dem Opferhilfeverein Darmstädter Hilfe und der Werder Bremen Stiftung zugutekommen.

Das Spiel am Samstag verfolgte Florian Mohr dann im Gästeblock der Arena und unterstütze seine erfolgreichen grün-weißen Werderaner in seinem kultigen Trikot aus den 1980er-Jahren mit einem Autogramm von Manfred Burgsmüller und einer Pudelmütze, die unverkennbar ebenfalls schon einige Jahre den Kopf von Florian Mohr wärmt.

Info: Wer die Aktion "Zu Fuß zu Werder" unterstützen möchte, der kann an folgende Kontonummer spenden: Volksbank Südhessen; IBAN: DE31 5089 0000 0007 1883 15.