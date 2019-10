Sinsheim. (pol/rl) Ein gestohlener Zigarettenautomat wurde am Montagmorgen aufgebrochen im Wald bei Steinsfurt entdeckt. Laut Polizeibericht hatte der Automat vor einem Anwesen in der Steinsfurter Straße gestanden. Dort wurde er abmontiert und von den Tätern in ein Waldgebiet östlich von Steinsfurt gebracht und dort an der Abzweigung des Privatwegs "Außer Ort" aufgebrochen. Hier fand eine Bürgerin den Automaten und verständigte die Polizei.

Vor Ort lag das ganze "Innenleben" des Automaten verstreut. Aufgrund des Gewichts des Automaten gehen die Beamten davon aus, dass es mindestens zwei Täter waren.

Weitere Zeugen berichteten, dass sie in der Nacht zum Montag zwischen 0 und 1 Uhr einen dunkelblauen großen Kastenwagen bemerkt hatten, der in der Steinsfurter Straße geparkt hatte. Möglicherweise war es der Wagen der Täter.

Weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten das Polizeirevier Sinsheim unter der 07261/6900 zu informieren.