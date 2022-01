Wie ist der Zustand des Fahrzeugs? Ist beim Fahrer alles so, wie es sein sollte? 18 Polizisten kontrollierten am Dienstag über mehrere Stunden hinweg in der Neulandstraße. Foto: Julian Buchner

Sinsheim. (tk/jubu) Manchmal ging es mit dem Auto gleich zum Check beim Tüv in der Nähe; für diskretere Dinge – wie etwa Alkohol- und Drogentests – konnten Betroffene auch auf die benachbarten Firmenpark- und ladeplätze ausweichen. Beamte in Zivilfahrzeugen, einige hundert Meter vor den Kontrollpunkten, hatten ein Auge auf den fließenden Verkehr.

Doch die "Großkontrolle" der Polizei in der Neulandstraße, die am Dienstag schnell auch in Sozialen Netzwerken die Runde machte, ließ sich am frühen Nachmittag zunächst eher als durchaus entspanntes "Kontröllchen" an: Revierkräfte aus Sinsheim, unterstützt von Leuten des Heidelberger Einsatzzugs, hatten den zweiten Tag der Woche für die weitere Kontrolle im Zuge der Aktion "Sicheres Sinsheim" ausgewählt.

Steuernd am Ohr gehaltene oder bediente Handys, Rost an tragenden Teilen, Merkwürdigkeiten an Nummernschildern und in den Papieren, aber auch glasige Augen, weiße Rückstände an Nasenlöchern, verwaschene Sprache oder zappeliges Verhalten bei der Ansprache – auf solche und ähnliche Auffälligkeiten achten die Beamten. Getönte Autoscheiben, der Pflegezustand des Fahrzeugs, der Lärm, den es verursacht, oder das ortsfremde Kennzeichen kommen hinzu; oft sind es auch viele persönliche, andere Erfahrungswerte aus dem jeweiligen Polizeialltag, die hineinmischen.

Eine Erfahrung schildern jedoch viele hier: Der Tonfall sei rauer geworden, durch alle gesellschaftlichen Schichten. Man müsse sich viel anhören, Wutausbrüche häuften sich. Insgesamt aber war die Stimmung an den beiden Kontrollpunkten auf Sinsheims meistbefahrener Straße freundlich: Angespannte Angehaltene durften gegen den Stress "eine rauchen"; wenn’s allzu kalt wurde, gab’s auch mal einen Kaffee.

Der bewährte Kontrollpunkt vor den Messehallen hat sich herumgesprochen. Nach mehreren Kontrollen nach ähnlichem Muster im vergangenen Jahr ist er hinlänglich bekannt, sei allerdings aufgrund seiner übersichtlichen Lage und der Gesamtsituation nahe der Autobahn wie dafür geschaffen. Doch schon als mehrere Polizeibusse am Vormittag vor dem Sinsheimer Revier gesichtet wurden, ging in Sozialen Netzwerken herum, dass "etwas im Busch" sein könnte. "Lässt sich nicht verhindern", hieß es von den Beamten vor Ort.

Trotzdem sei man auch hier auf alles vorbereitet, "auch auf schwere Fälle" müsse man sich hier immer einstellen. 18 Einsatzkräfte mit fünf Mannschaftswagen waren vor Ort. Sie zogen nicht angegurtete Fahrer und Handynutzer am Steuer heraus und verwarnten sie. Ein Autofahrer musste seinen Wagen an der Messe stehen lassen, da er keinen gültigen Führerschein besitzt, die Ermittlungen wurden eingeleitet. Aufgrund der Kontrolle in Fahrtrichtung Steinsfurt kam es während des Feierabend-Verkehrs zu kleineren Rückstaus.