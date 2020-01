Sinsheim-Rohrbach. (tk) Ein Wolf zieht durch die Sinsheimer Wälder: Gerüchte, Indizien und vermeintliche Sichtungen gab es in den letzten Jahren unter Jägern und Forstleuten immer wieder. Am heutigen Mittwoch jedoch gingen das Stuttgarter Umweltministerium und die forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) mit einer Nachricht an die Öffentlichkeit, die deutlich konkreter klingt als alle zuvor da gewesenen Meldungen aus dem Kraichgau. Bei dem Tier auf einem Bild, welches der FVA zugespielt worden ist, handle es sich "eindeutig" um einen Wolf.

Aufnahmeort bei Rohrbach

Das Material sei von der Kreisjägervereinigung nach Freiburg übersandt worden, hieß es auf Nachfrage. Zwar sei "die Herkunft des Fotos noch nicht verifiziert", aber die Fachleute der FVA seien sich sicher, dass es einen Wolf zeige, der sich "in der Region um Sinsheim aufhält oder vorübergehend aufgehalten hat". Das Umweltministerium habe daraufhin Nutztierhalter informiert und um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Dies halte man insbesondere deswegen für nötig, da "Sinsheim außerhalb der Förderkulisse Wolfsprävention im Nordschwarzwald" liege. Ein Schutz von Wildtierherden vor Wölfen sei im Kraichgau bislang nicht erforderlich. Nun könnten Nutztierhalter kurzfristig über die FVA vom Umweltministerium bereitgestellte "Notfall-Zaunsets beziehungsweise Flatterband mit Stangen für 1,2 Meter Höhe ausleihen", heißt es in der Meldung des Ministeriums.

Immer wieder Tier-Risse

Inzwischen konnte die RNZ Kontakt zu dem Mann herstellen, von dessen Wildkamera das Bild stammt. Der aktive Jäger möchte ungenannt bleiben, nennt allerdings Details: Er habe "absolut keine Zweifel gehabt", dass es sich bei dem Tier um einen Wolf handle. Das Foto sei "am helllichten Tag entstanden" und die Aufnahme sei "gut, scharf und voller Farbe". Der Wolf sei "in einem Gebiet bei Rohrbach" vor die Wildkamera getappt.

Bei der Heidelberger Jägervereinigung (HDJV), in der auch das Sinsheimer Territorium organisiert ist, wusste man heute "noch nichts von einer Wolf-Sichtung durch einen Jäger", sagte Kreisjägermeister Heinz Kaltschmidt. Auch für Gerlinde Jourdan, Leiterin der HDJV-Geschäftsstelle in Sinsheim-Hilsbach ihren Sitz hat, war "die Nachricht neu", sie hält sie aber für glaubhaft und realistisch. Im Sinsheim-Hilsbacher Jagdrevier seien vor einigen Jahren Dachse gerissen worden, "was normalerweise kein Hund macht", sagt Jourdan. Auch andere erfahrene Jäger und Naturschützer, wie der Sinsheimer Jürgen Ebert, überrascht eine Wolf-Sichtung in Sinsheim nicht; er spricht von auffälligen Rissen von Rehen "im Gebiet Hoffenheim und Zuzenhausen"; auch "aus dem Raum Eppingen" sei ihm vor "etwa drei Jahren" ähnliches berichtet worden. Ebert hält es für möglich, dass es sich hierbei um verschiedene Tiere gehandelt haben könnte. Zwar legten große Raubtiere "gerade in zersiedelten Gebieten" weite Strecken zurück, würden deshalb allerdings auch oft zu Verkehrsopfern, sagt Ebert: "Er müsste es über die Autobahn und zwei große Bundesstraßen schaffen.

Ebert ist nicht der Ansicht, dass der Wolf in den Kraichgau mit dessen Bevölkerungs- und Infrastruktur passt, glaubt aber auch nicht, dass sich Wolfsrudel hierzulande als heimisch etablieren. Im Ausland hat Ebert erlebt, dass Wölfe "immensen Schaden" bei Tierherden anrichten und sich zu einem "extremen Problem" auch für die Wildtierbestände entwickeln könnten. Raubtiere passten sich schlicht besser der Zivilisation an, schildert Ebert, der auch im Bund für Vogelschutz aktiv ist. "Eine dauerhafte Akzeptanz des Wolfs" in Gegenden, in denen sich Rudel entwickeln, ist nach Eberts Ansicht "nur in Form eines Managements" – sprich: Bejagung – möglich. Der Wegfall des Eisernen Vorhangs begünstige die Zuwanderung von Tierarten. "Es gab Luchs-Sichtungen bei Sinsheim", weiß Ebert. "Auch der Goldschakal" – heimisch im Balkan – "wird kommen".

Update: Mittwoch, 1. Januar 2020, 16.15 Uhr