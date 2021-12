Sinsheim-Eschelbach. (abc) Schluss, aus, vorbei: Nachdem während der zurückliegenden Wochen etliche Weihnachtsmärkte der Region vorsorglich abgesagt worden sind, wurde auch der Heidelberger Weihnachtsmarkt geschlossen. Für viele Schausteller im Kraichgau bedeutete dies einen weiteren Rückschlag seit der ersten Welle der Corona-Pandemie vor ziemlich genau zwei Jahren.

"2G-Plus hat uns das Genick gebrochen", hatte sich der Vorsitzende des Schaustellervereins Region Rhein-Neckar, Horst Kräher, schon vor der Schließung gegenüber der RNZ geäußert. Als am Anfang 3G galt, und auch nach der Verschärfung zu 2G seien noch viele gekommen. Der Umsatz sei okay gewesen. "Aber als dann zu 2G die Testpflicht dazukam, haben das die Leute nicht mehr mitgemacht." Was dann folgte, war ein Ende mit Schrecken – und für alle Beteiligten bei Weitem nicht die schlechteste Lösung: "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal über einen Abbruch des Weihnachtsmarkts so froh bin", bekannte Kräher damals – und steht bis heute mit dieser Meinung nicht allein.

"Unter den gegebenen Umständen hat sich das alles nicht mehr gelohnt. Es waren ja kaum noch Leute da", bekennt nun auch Thomas Trost, ein Spross der bekannten Eschelbacher Schaustellerfamilie. Er war unter anderem mit einer Maroni-Lok in Heidelberg und hatte sich daher mit einer Menge Esskastanien eingedeckt: "Beste Ware aus Südtirol und um Klassen besser als das, was man im Supermarkt bekommt." Rund eine halbe Tonne davon hat er noch auf Lager und weiß jetzt nicht, wohin damit. "Ein paar Monate halten sie sich noch, wenn sie kühl und trocken gelagert werden. Aber auf keinen Fall bis nächstes Jahr", sagt er, zuckt mit den Achseln und fragt sich, was nun werden soll.

Auf jeden Fall geht das Drama um seinen Berufsstand nun in die nächste Runde – obwohl es bezüglich des wichtigen Wintergeschäfts eigentlich schon früher begonnen hatte als befürchtet. "Schlimm war für uns allein schon die verfrühte Absage des Sinsheimer Weihnachtsmarktes. Aber vielleicht finden wir trotzdem noch irgendwo einen Standplatz", hofft er. Nur Lob hat Trost für Eschelbachs Ortsvorsteher Wolfgang Maier übrig: "Während in anderen Stadtteilen alle Feste abgesagt worden sind, hat er dafür gesorgt, dass die Kerwe in kleinerem Rahmen stattgefunden hat und wir zumindest ein bisschen was verdienen konnten", erzählt der Schausteller. Und auch obwohl der Heidelberger Weihnachtsmarkt nicht ganz so verlaufen ist wie erhofft, dankt Trost der Heidelberg Marketing GmbH und Joe Schwarz, der sich nach wie vor stark für die Schausteller engagiere.

Was er mit den vielen Esskastanien anfangen soll, weiß Trost zwar immer noch nicht. Letztendlich bleibt ihm aber die Hoffnung, dass weniger Corona-bedingte Einschränkungen bestehen. Doch bis dahin ist Durchhalten angesagt.