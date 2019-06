Von Tim Kegel

Sinsheim-Weiler. Abplatzender Asphalt zwischen Sandsteinquadern und Schießscharten soll bald der Vergangenheit angehören: Über die Wege auf der Burg Steinsberg hat sich am Dienstag der Gemeinderat Gedanken gemacht und auch mehrere Projekte im Umfeld der Burg besprochen. Der Minigolfplatz im Burggraben steht vor dem Aus; stattdessen dürfte es dort aber bald nach Rosen duften.

Der Steinsberg. Ein Ort der Ruhe, eine Event-Burg - oder etwas dazwischen? Abschließend geklärt, wohin man will, wurde nicht: Die Runde einigte sich darauf, die Modernisierung des Spielplatzes ins Jahr 2021 zu verlegen, man müsse, wie CDU-Stadtrat Friedhelm Zoller es formulierte, "nach den Landesheimattagen ja auch noch ’was machen".

In die Jahre gekommen sind die Wege im Innenaufgang der Burg Steinsberg. Rund 250.000 Euro sind für deren Sanierung eingeplant. Foto: Kegel

Bis dorthin allerdings sollen die Wege innerhalb der Mauern und im direkten Burgumfeld für rund 250.000 Euro saniert und aufgewertet werden. Die Wege werden in historisierendem Naturkalksteinpflaster ausgeführt. Der Landschaftsarchitekt Michael Epple aus Talheim, den man hierfür an der Hand hat, hat sich seine Meriten beim "Blühenden Barock" in Ludwigsburg verdient.

Blühen soll es auch am Wegesrand, aber nicht nur dort: Infrastrukturamtsleiter Bernd Kippenhan will Spaliere aus Duftrosen setzen oder gar "einen Duftrosen-Lehrpfad", angedacht sind auch einige bienenfreundliche Blühwiesen-Flächen rund um die Burg . Die Minigolf-Anlage - früher einmal sehr beliebt - sei jedoch mitsamt ihrem Betreiber "in die Jahre gekommen", sagte Kippenhan. Die städtische Pachtfläche und auch der sich anschließende Spielplatz werden umgestaltet.

Wie, steht noch nicht genau fest: Es wurden Bilder von großen Kinderspiel- und -klettergeräten gezeigt, die einer Burg nachempfunden sind. Bis zu 500.000 Euro könnte so etwas kosten, je nachdem wie aufwendig und ausladend die Anlage wird. Manchem Stadtrat ist das zu viel Geld, es gebe bestimmt auch eine abgespeckte Variante.

"Idyll oder Event?", fragte Aktiven-Sprecher Alexander Hertel. Er könne beidem etwas abgewinnen. Wiederholt forderte er, manche Bäume und Büsche im Umfeld der Burg "aus Sichtbarkeitsgründen" zu fällen, auch "auf die Gefahr hin, sich unbeliebt zu machen". Freie Wähler-Sprecher Harald Gmelin hält Pläne für "eine Event-Burg" für unverständlich. Er glaubt, dass "sich Kinder gerne mit ganz einfachen Dingen beschäftigen".

Eine These, die Weilers Ortsvorsteher und Freie-Wähler-Rat Manfred Wiedl stützt: Seit eine Herde Schafe am Steinsberg grast, kämen "deutlich mehr Familien auf die Burg". SPD-Rat Michael Czink spricht sich "für einen Spielplatz im Jahr 2021" aus. Im RNZ-Gespräch verriet Baudezernent Tobias Schutz, selbst Vater kleiner Kinder, dass er am Spielplatz-Thema "weiter dranbleiben" will.

Die alte Minigolf-Anlage wird mittelfristig abgebaut. Im Jahr 2021 kommt möglicherweise ein Spielplatz. Foto: Tim Kegel

Ein solcher mache die Burg Steinsberg "nicht zur Event-Burg", helfe allerdings dabei, den Nachwuchs "fürs Thema zu begeistern" und sei wegen seiner geschützten Lage schlicht familien- und elternfreundlich. Probleme sehen manche Räte im Parkverkehr, den ein größerer Spielplatz mit sich bringen könnte.

Beim Wegebau jedenfalls dürfte der Verkehr zum Thema werden. Oft parkten Gehfaule direkt an der Burgmauer, schilderte Kippenhan. "Zehn und mehr Fahrzeuge", hieß es im Gremium, würden mitunter wild am Fuß der Burg parken, keine fünf Meter entfernt von einem Kriegerdenkmal und einem Aussichtsbänklein.

Die Frage kam auf, ob eine Schranke dem Treiben Einhalt gebieten kann? Kann sie nicht, sagt Baudezernent Schutz: Die Versorgung des Burgrestaurants lasse dies nicht zu. Trotzdem soll Parken am Burgeingang künftig verboten werden.