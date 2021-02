Sinsheim. (cbe) Kein einziger freier Platz: Der Wohnmobil-Park in der Nähe des Freibads ist seit 2. November geschlossen. Denn touristische Übernachtungen sind momentan nicht erlaubt, so regelt es die Corona-Verordnung. Stadtwerke-Chef Andreas Uhler hofft jedoch, dass das bald wieder möglich ist. Schließlich hatte der Anteil derer, die im Sommer oder Herbst Urlaub mit dem Wohnmobil machten, Corona-bedingt kräftig zugenommen.

In Vor-Corona-Zeiten hatte der Wohnmobilpark immer geöffnet. Der Januar und Anfang Februar sei aber die schwächste Zeit, berichtet Uhler. Von den 34 Stellplätzen seien im Januar 2020 durchschnittlich 10,2 belegt gewesen. "Die Saison beginnt mit den Faschingsferien", erklärt der Stadtwerke-Leiter. Im März 2019 waren durchschnittlich 18 Stellplätze belegt, entnimmt er einem Blick in die Statistik. Und an Ostern könnte der Platz gar nicht groß genug sein. Im August und September sei der Wohnmobilpark dann nahezu vollbelegt. Und auch im Herbst, nach den Sommerferien, steuerten ihn noch viele Touristen an.

Der überwiegende Teil der Gäste kommt aus Deutschland. Laut Uhler sind 20 Prozent internationale Gäste. Eine Minderheit, die aber dafür häufig länger vor Ort bleibe. Dass einige davon aus den Niederlanden kommen, damit hätten die Verantwortlichen gerechnet. "Sinsheim ist der halbe Weg zwischen Holland und Südtirol", sagt der Stadtwerke-Leiter mit einem lachenden Unterton. Und auch aus Belgien, England oder Frankreich kämen einige Gäste. Doch selbst Italiener und Spanier machten auf dem Sinsheimer Wohnmobilstellplatz immer wieder einige Tage Urlaub. "Dass hat uns echt überrascht", sagt Uhler. "Damit haben wir nicht gerechnet." Dementsprechend kommunizierten die Automaten, die Gäste zum Einbuchen nutzen, nun auch auf Spanisch und Italienisch. Im Wohnmobilpark funktioniert alles automatisch, also ohne Personal.

Eröffnet wurde die Einrichtung am 18. Juni 2015. Die Entscheidung des Gemeinderats sei mutig gewesen, hätte sich aber als gut und richtig erwiesen: "Das ist für Sinsheim ein Stück Attraktivitätssteigerung", zeigt sich Uhler überzeugt. Und es bringe auch Geld ein, unter normalen Umständen zumindest: Wer einen Stellplatz für 24 Stunden nutzen möchte, zahlt dafür neun Euro. "Das Geld fehlt uns momentan", merkt Uhler an. "Momentan unterhalten wir eine Anlage für niemanden." Und die Touristen ließen sonst auch Geld in der Stadt. Genaue Zahlen gebe es nicht, dafür aber Rückmeldungen von Gastwirten und Einzelhändlern. Obwohl Wohnmobile im Regelfall eine gut ausgestattete Küche haben, wollten die Urlauber nicht immer selbst kochen, berichtet der Stadtwerke-Leiter. Doch Restaurants und viele Läden sind bekanntlich momentan ebenfalls geschlossen. "Wir hoffen, dass alles im Frühjahr wieder erlaubt ist", sagt Uhler.

Eine Erweiterung des Wohnmobilparks ist übrigens schon fest eingeplant. Die Versorgungsleitungen seien schon verlegt. Mit relativ geringem Aufwand ließen sich in Richtung Bahnlinie zwölf zusätzliche Plätze einrichten. Umgesetzt werde dieser Plan aber erst, wenn der Bedarf dazu vorhanden ist. "Wir sind nur selten überbelegt", berichtet Uhler. Und ein zu großer Platz müsse nicht sein.