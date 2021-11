In den vergangenen sechs Wochen wurde im „Kinki“ viel gefeiert, jetzt sind die Türen der Disco vorerst wieder zu. Foto: Kinki Palace

Sinsheim. (cbe) Sechs Wochen hatte das "Kinki" geöffnet, jetzt bleiben die Türen für Partyhungrige und Tanzbegeisterte erst einmal wieder geschlossen.

Auf unbestimmte Zeit, erklärt Tommy Schleh, einer der Geschäftsführer der Disco, auf Nachfrage. Das liege daran, dass nun "2G plus" und eine Maskenpflicht im ganzen Club gilt, Tanzfläche inklusive.

Niemand wolle mit Maske tanzen, erklärt Schleh. Diese Regelung gelte in Baden-Württemberg, nicht aber in Hessen oder Rheinland-Pfalz. "Das kann man doch niemandem vermitteln", findet Schleh. Deshalb sei es auch nicht verwunderlich, dass die Leute, die bisher im "Kinki" getanzt haben, nun nach Darmstadt oder Ludwigshafen fahren. "Wir öffnen erst wieder, wenn die Leute ohne Maske tanzen dürfen", sagt Schleh. Ob das in Tagen, Wochen oder Monaten der Fall ist, spiele dabei keine Rolle.

Der Geschäftsführer bezeichnet die vergangenen sechs Wochen als fantastisch. Es sei viel gefeiert worden, die Gäste hätten sich nach 19-monatiger Schließung gefreut, wieder tanzen zu können und seien dafür sehr dankbar gewesen. Zwei Wochen nach der Wiedereröffnung habe man von "3G" auf "2G" umgestellt und an drei Eingängen mit zusätzlichem Sicherheitspersonal streng kontrolliert.

Wenige Gäste hätten die Nachweise nicht erbringen können, doch der allergrößte Teil hätte sich gut und diszipliniert an die Regeln gehalten. Corona-Vorfälle im "Kinki" seien ihm nicht bekannt, sagt Schleh. Am Samstagabend sei im "Kinki" noch gefeiert worden. Am Mittwoch sei dann klar geworden, dass es die vorerst letzte Party war. Viele Gäste reagierten seitdem mit großer Enttäuschung und könnten die Maskenpflicht nicht nachvollziehen, berichtet Schleh. Er selbst kritisiert, die Politik habe beim Thema Impfungen zu spät reagiert. Unter anderen Umständen hätte man sich manche Maßnahme sparen können, ist er sich sicher.

Schleh hofft, dass die Disco-Türen nur kurz geschlossen bleiben. Kurzarbeit gebe es nicht, es würde nun manches im "Kinki" gestrichen und auf Vordermann gebracht. "Wir bereiten uns jetzt auf die erneute Wiedereröffnung vor."