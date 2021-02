Kinder übten in Vor-Corona-Zeiten bei der Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht Kraichgau regelmäßig den sicheren Umgang mit dem Fahrrad. Der Übungsplatz könnte in der Nähe des Jugendhauses neu gebaut werden. Archiv-Foto: H. Heß

Von Christian Beck

Sinsheim. Das Parkhaus neben der Dr.-Sieber-Halle, das Freibad, der sanierte Festplatz und die Bauprojekte in der Straße "Am Ilvesbach": Vieles hat sich im Wiesental in den vergangenen Jahren verändert. Doch es könnte sich auch in Zukunft einiges tun, Ideen gibt es. Und sie hängen zu großen Zeilen miteinander zusammen. Ein Überblick:

> Die Elsenzhalle ist gesperrt, unter anderem weil der Brandschutz nicht ausreicht und es vielfältige Schäden gibt. Eine Ertüchtigung lohnt sich nicht mehr. Es gilt deshalb als wahrscheinlich, dass sie abgerissen wird. Baudezernent Tobias Schutz hält es deshalb für sinnvoll, dass der Gemeinderat darüber diskutiert, ob die Stadt bei den Abrisskosten auf Fördergelder zurückgreifen kann. Ob an der Stelle eine neue Halle gebaut wird, ist momentan noch völlig unklar.

> Die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht ist an die Elsenzhalle angebaut. Neben einem Schulungsraum und einem weiteren Anbau befinden sich dort zwei Garagen, hinzu kommt der Übungsplatz. Klar ist: Wird die Halle abgerissen, braucht auch die Verkehrswacht ein neues Domizil. Erste Vorgespräche für einen neuen Standort haben bereits stattgefunden. Demnach könnte im Bereich des Jugendhauses eine komplett neue Jugendverkehrsschule entstehen.

"Wir mögen unser Grundstück", sagt Martin Kölblin, Geschäftsführer der Verkehrswacht Kraichgau. Die Lage in der Nähe des Bahnhofs sei gut, der alte Baumbestand schön. Doch klar sei auch: "Das Gelände ist in die Jahre gekommen." Baumwurzeln heben den Asphalt, und einige Übungsplätze seien mittlerweile moderner. Zudem gebe es immer wieder Probleme, weil dort Glasflaschen zerschmettert werden oder bereits zwei Mal Feuer gelegt wurde. Häufig müssten Mitglieder der Verkehrswacht, wenn sie kommen, erst einmal kehren und aufräumen. Sowohl Kölblin als auch der ehemalige Geschäftsführer Paul Hotz stehen einer neuen Anlage deshalb positiv gegenüber. "Von uns aus kann es Morgen losgehen", sagt Kölblin dazu.

> Die "Deponie Reinig" steht dem allerdings im Wege. Der Standort einer ehemaligen Zimmerei im Wiesental weist Schadstoffe auf: Mineralöl-Kohlenwasserstoffe, Chrom und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Der Bereich ist von einer Folie abgedeckt, sie sorgt dafür, dass die Schadstoffe nicht in die Umwelt gelangen. Doch sie verhindert auch, dass dort gebaut wird. Früher sei dieser Bereich am Rand der Stadt gelegen und daher für Bauprojekte nicht interessant gewesen, erklärt Schutz. Doch das Wiesental verändert sein Gesicht, und so werde auch diese Fläche zunehmend interessant.

Um die Deponie zu räumen, muss aber zunächst untersucht werden, wie hoch die Konzentration der Schadstoffe genau ist. Dazu muss die schützende Folie durchstochen werden. Wird das verseuchte Erdreich, das darunter liegt, nicht zeitnah entsorgt, muss die Folie wieder abgedichtet werden – anderenfalls könnten Schadstoffe nach außen dringen. Im Rahmen einer Gemeinderatssitzung im Jahr 2019 hatte Amtsleiter Sebastian Falke darauf hingewiesen, dass die Abdichtung allein rund 50.000 Euro kosten werde. Was die Entsorgung des belasteten Materials genau kostet, ließe sich wiederum erst sagen, wenn es untersucht wurde. Oberbürgermeister Jörg Albrecht sprach damals von einem "nicht unerheblichen sechsstelligen Betrag". Doch auch hier hofft die Stadt auf Fördergelder, weil das Wiesental im Sanierungsgebiet liegt.

> Wie geht es weiter? Laut Schutz werden diese Themen im Laufe des Jahres dem Gemeinderat vorgestellt. Dann soll Gelegenheit für eine ausführliche Diskussion bestehen. Welche Ideen in die Tat umgesetzt werden, ist momentan noch unklar, ebenso der Zeitpunkt. Angesichts der momentan angespannten Haushaltslage dürfte auch der Aspekt Finanzierbarkeit eine Rolle spielen.