Vier Winzer machen bei „YouTube“ gemeinsame Sache (von links): Susanne Blank, Wolfgang Magin, Peter Zipse und Tobias Nägele veranstalteten am Samstagabend die erste gemeinsame Online-Weinprobe. Screenshot: Beck

Von Christian Beck

Sinsheim-Weiler/Hilsbach. Auch die Winzer hat die Pandemie getroffen: Weil Lokale lange geschlossen waren und keine Feste gefeiert wurden, ist mancher Weinkeller noch gut gefüllt, berichtet Peter Zipse. Er und drei Kollegen – Tobias Nägele, Susanne Blank und Wolfgang Magin – haben sich deshalb zusammengetan und am Samstagabend die erste gemeinsame digitale Weinprobe veranstaltet. Man wolle sich nicht als Konkurrenten sehen, sagte Nägele auf Nachfrage. Und so gebe es Pläne, dass die vier Winzer auch künftig gemeinsam etwas auf die Beine stellen wollen.

Dass die Pandemie mit solchen Formaten auch etwas Positives hervorbringt, erwähnten einige Teilnehmer ganz ungefragt. Zum einen muss niemand mehr fahren, wenn der Wein zu Hause probiert wird. Zum zweiten spielen auch größere Entfernungen keine Rolle. Neben Teilnehmern aus Weiler und Hilsbach waren Weininteressierte aus Wiesbaden, Hannover oder Hamburg dabei. Und drittens kann jener, der an einem Abend keine vier Flaschen Alkohol aufmachen will, irgendwann aussteigen und an einem anderen Tag weitermachen. Die Live-Veranstaltung ist als Aufzeichnung bei YouTube abrufbar.

Wer mitmachen wollte, hatte sich im Vorfeld einen Karton besorgt. Neben Secco, Weiß- und Rotwein sowie Aronia-Saft war darin auch Essbares enthalten, überwiegend aus der Region: Neben Pralinen gab es Kräcker von der Bäckerei Schieck aus Helmstadt sowie Spätburgunder-Schinken und mit Wein hergestellte Salami von der Metzgerei Volz aus Weiler. Etwa 60 Kartons wurden verkauft, berichtet Nägele.

Neben dem Wein selbst ging es auch um Grundsätzliches, beispielsweise den Unterschied zwischen Sekt und Secco – ersterer gärt in der Flasche, zweiterer wird mit Kohlensäure versetzt – sowie Bio-Weinbau und pilzresistente Sorgen. Der "Monarch" vom Weingut Uhler & Blank ist eine solche. Und es wurden Geschichten erzählt: Wolfgang Magin berichtete, er sei "mit Riesling getauft" worden, Nägele – schon sein Name verrät, dass er Schwabe ist – sinnierte zu späterer Stunde: "Ich könnte zu jeden Jahrgang eine Geschichte erzählen."

Über die Kommentarfunktion konnten Teilnehmer Fragen stellen und ihren Eindruck kundtun. Der war positiv. Die Kommentare selbst wurden im Laufe der zweieinhalbstündigen Veranstaltung, vermeintlich Getränke-bedingt, immer weniger und zunehmend kürzer. Und auch die vier Winzer, die sich eher sparsam eingeschenkt hatten, wurden immer lustiger und redseliger.

Von der ersten Idee bis zur gemeinsamen Online-Weinprobe hat es laut Zipse acht Wochen gedauert. Über weitere Gemeinschaftsprojekte sei noch am Abend gesprochen worden, berichtet Nägele. Eine Online-Weinprobe könnte es wieder geben, aber erst im Herbst oder Winter. "Momentan zieht es die Leute nach draußen", sagt Nägele. Vorstellbar seien deshalb gemeinsame Wein-Wanderungen oder Spaziergänge. "Das Gemeinsame hat uns total gefreut", sagte Nägele am Schluss der Übertragung grinsend.