Von Christian Beck

Sinsheim. "Mit jeder Woche, die wir geschlossen haben, verschiebt sich die Badewelt-Erweiterung um mindestens einen Monat", sagt Edelfried Balle, Geschäftsführer der Thermengruppe Josef-Wund-Stiftung. Seit über siebeneinhalb Wochen hat hier niemand mehr geplanscht. Und es ist völlig unklar, wann das wieder der Fall sein könnte. Klar ist aber: Die Badewelt-Verantwortlichen drängen, die Türen wieder öffnen zu dürfen. Sie vertreten die Ansicht, dass Schwimmen mit Abstand möglich ist.

Wer sich dort momentan umschaut, bekommt ein ungewohntes Bild geboten: Sämtliche Bereiche sind menschenleer, in der Eingangshalle hallt es beim Sprechen. Die zahlreichen Orchideen am Beckenrand fehlen, in den kleinen Becken wurde das Wasser abgelassen. Ein frischer Wind weht durch das geöffnete Dach, die Wasseroberfläche im großen Becken des Palmenparadieses kräuselt sich leicht. "Hier können wir das Wasser nicht ablassen, sonst fallen uns die Kacheln von der Wand", erklärt Balle. Und damit es den Pflanzen und Palmen nicht zu kühl ist, muss geheizt werden.

90 Prozent des Personals sind in Kurzarbeit, die Anlage läuft im Minimalbetrieb. Doch es blieben 70 Prozent der Betriebskosten, berichtet Balle. Auf zweieinhalb Millionen Euro beziffert er den Verlust seit der Schließung und erläutert: "Wir zehren an der Substanz, die für die Erweiterung geplant war." Vor diesem Hintergrund seien die Pläne dafür zunächst einmal deutlich in den Hintergrund gerückt. Auch die Architekten, die am geplanten Rutschenpark und Hotel tüfteln, befinden sich laut Balle in Kurzarbeit. Bislang gehören die dafür vorgesehenen Grundstücke noch der Stadt Sinsheim, ein Bauantrag liegt noch nicht vor. Ein Baubeginn ist laut Balle vielleicht im Jahr 2022 möglich. Kommen werde die Erweiterung auf jeden Fall.

In der Zwischenzeit hoffen die Verantwortlichen, dass Baden und Saunieren bald wieder möglich ist. Vieles dafür ist schon vorbereitet: Wer künftig in die Badewelt will, könne im Internet buchen und bekomme einen Zeitpunkt genannt, zu dem er kommen darf. So sollen lange Schlangen vermieden werden. Einbahnregelungen und Abtrennungen im Eingangsbereich bestehen bereits, die Zahl der Liegen neben den Schwimmbecken wurde reduziert, sie stehen nun weiter auseinander. In der Sauna wurden Zettel mit der Aufschrift "Bitte diesen Platz freihalten" ausgelegt. Und das Dach könne zur besseren Belüftung geöffnet bleiben.

Doch funktioniert Abstand halten beim Schwimmen? "Wir erwarten auch ein wenig Selbstverantwortung vom Gast", sagt Geschäftsleiter Stephan Roth. Er glaubt, dass das funktioniert, in anderen Bereichen des täglichen Lebens klappe es ja auch. Außerdem sollen dann weniger Besucher gleichzeitig in der Badewelt sein: Bislang markierten die 2000 Kleidungs-Spinde die Obergrenze. Diese soll laut Roth deutlich heruntergesetzt werden. Die genaue Zahl wollte er nicht nennen.

Wann das alles umgesetzt werden könnte, wissen aber auch die Verantwortlichen der Badewelt nicht. Sie bemängeln, dass es keinen Kriterienkatalog und kein Datum gibt, woran sie sich orientieren könnten. Besuchsbereit wäre die Anlage innerhalb einiger Tage. Darüber hinaus hoffen sie, dass die Verantwortlichen bei der Frage, wann wieder geöffnet wird, individuelle Gegebenheiten berücksichtigen. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Bädern sei die Badewelt sehr weitläufig – die Mindestabstände einzuhalten, sei hier bauartbedingt viel einfacher. Dass das Corona-Virus im gechlorten Wasser übertragen wird, halten sie für nahezu ausgeschlossen und beziehen sich auf eine Stellungnahme des Umweltbundesamtes.

Eine Besonderheit im Fall der Badewelt: Sie gehört zur Josef-Wund-Stiftung, einer gemeinnützigen GmbH – dies wurde nach dem Tod des Chefs Josef Wund so verfügt. Die Erträge der Stiftung fließen zurück in die Region. Doch ohne Erträge könne auch nichts fließen, erklärt Balle.