Von Diana Deutsch

Sinsheim. Leere Kugelschreiber und Filzstifte wirft man künftig nicht mehr weg. Man trägt sie jetzt in die Kirche. Dort stehen Sammelboxen, in denen die Stifte gesammelt und dann an den Hersteller zum Recyceln zurückgeschickt werden. Der Erlös kommt syrischen Mädchen in Flüchtlingscamps des Libanon zu Gute.

Um dort ein Mädchen mit Schulmaterial auszustatten, benötige es 450 Stifte. Der "Weltgebetstag der Frauen" hat die ökumenische Aktion ins Leben gerufen. Motto: "Stifte machen Mädchen stark". Sammelboxen findet man bis zum Jahresende in fast allen Kirchen und Pfarrbüros im Stadtgebiet. Aber auch in Schulen, Kindergärten, im Rathaus und in Geschäften.

15 Kilo müsse ein Stifte-Paket mindestens wiegen, sonst spende die Firma "BIC", vielen als Hersteller von Einwegkugelschreibern und -feuerzeugen bekannt, kein Geld dafür. Da muss man schon einiges zusammentragen, denn leere Kulis und Filzer wiegen nicht viel. Aber Jutta Stier, die katholische Schuldekanin, und Monika Schramek, geistliche Leiterin der katholischen Frauengemeinschaft, sind optimistisch. Sie glauben, dass die Aktion in Sinsheim ein großer Erfolg wird. "Zusammen mit den Firmanden der Seelsorgeeinheit haben wir die Sammelkisten gebaut. Seit Anfang des Monats stehen sie an allen zentralen Stellen", berichtet Jutta Stier.

Kugelschreiber, Gelroller, Textmarker, Filzstifte, Druckbleistifte, Tipp-Ex-Fläschchen und Füllfederhalter dürften in die Kisten wandern. Bleistifte, Buntstifte und Klebestifte gehörten nicht hinein. Wer sich an diese Regel nicht halte, riskiere, dass die ganze Kiste nicht angenommen wird. Was schlimm wäre, denn gesammelt würde ja für einen guten Zweck.

Etwa eine Million syrische Flüchtlinge lebten derzeit in den Lagern im Libanon. Darunter befänden sich mehr als 400.000 Kinder, zum Teil schwerst traumatisiert. Mit der Verteilung von Nahrung, Kleidung und Medizin allein sei ihnen nicht geholfen ist. Sie bräuchten sozialpädagogische Begleitung und Bildung. Mit der Stifte-Aktion hofft der Weltgebetstag 200 syrischen Mädchen den Besuch von Schulunterricht in ruhiger Umgebung ermöglichen zu können. Die Sammlung läuft europaweit in Kooperation mit dem französischen Unternehmen. Der Konzern lässt die alten Stifte zerkleinern und einschmelzen, um das Plastik für neue Produkte zu verwenden.