Von Tim Kegel

Sinsheim. Der Stadtwald wird künftig Saatgut liefern – und Erkenntnisse über künftige Baumarten, weil sich das Klima verändert. Außerdem wird der Wald viel kosten. Über Eckdaten und Kenngrößen sowie die Arbeit der Förster berichtete jetzt Forstbezirks-Chef Philipp Schweigler im Gemeinderat.

Die Schäden im Stadtwald waren groß in den vergangenen Jahren. Dies lag am viel besprochenen Zusammenspiel aus Trockenheit und Feuchtigkeit zu ungünstigen Zeitpunkten: Die Kronen der Hauptbaumart Buche werden trocken, weil Wasser nicht dorthin aufsteigen konnte. Im Wurzelbereich dringen Pilze ein. Bei Fichten nagen Käfer unter der Borke. Das Triebsterben der Esche, ebenfalls von einem Pilz ausgelöst, befördert auch den Befall mit anderen Pilzen. Die Folgen: "Es gibt kaum Fichten mehr", sagt Schweigler; er und seine Revierleiter Dietmar Weiland und Rüdiger Keller mussten in den vergangenen Jahren deutlich mehr Holz fällen lassen und können in den kommenden Jahren deutlich weniger nutzen. Zu diesem Schluss kam man bei der jüngsten Forsteinrichtung. Wurden in den vergangenen Jahren rund 13.500 Festmeter Holz gemacht, so dürften es in den kommenden um die 10.500 sein. Hierbei beschäftigt die Revierleiter überwiegend das beschädigte Holz; dieses zu verwerten, solange es noch Qualität hat, sei das Gebot.

Kranker Baum: Teilweise verfärbte Belaubung an einer geschädigten Buche. Archivfoto: LFV

Eine Arbeit, die zurzeit durchaus gefährlich ist: Spaziergängern fielen die dürren Kronen in der Regel kaum auf. Nach Stürmen im Frühjahr und Herbst hingen viele davon allerdings beschädigt im Geäst. Bei Fällungen – etwa in den Steinsfurter Bereichen "Steige" und "Hettenberg" – habe man deswegen "aus Gründen der Arbeitssicherheit" auf Fällungen verzichtet. "Man weiß nicht, was wo runterkommt", berichtet Schweigler aus der Praxis. Nun lässt man zunächst weitere Stürme für sich arbeiten.

Wie der Wald im Kraichgau künftig aussieht, würden Berechnungen anhand der Jahresdurchschnitts-Temperatur zeigen. Ausgehend von der Klimakonferenz in Glasgow, nach der man mit einem Anstieg von derzeit elf auf 13 Grad Celsius im Jahresmittel rechne, sei eine Entwicklung hin zu Waldbildern denkbar, wie sie "in der Dordogne" in Südwestfrankreich aussehen: geprägt von Eichenarten, "auch mediterranen Formen", und deren Begleitbaumarten. Und: Mit weniger, weiter voneinander entfernt stehenden Bäumen. Bilder und Daten "von den Kollegen in Frankreich" zeigten, dass dies – im Vergleich zu Waldbildern in Portugal mit 16 Grad im Jahresmittel – immer noch ein relativ dichter, jedoch veränderter Wald sein wird. Dieser werde "solitärer, mit größer ausgeprägten Kronen"; allerdings mit deutlich weniger Buchen und in vielen Jahren. Man habe es, wie Schweigler sagt, "mit einem trägen System" zu tun.

Einen solchen Wald habe man bei der Arbeit vor Augen. Diesen gelte es "in einen Zustand zu bringen, in dem er sich von selbst stabilisiert". Auf den nach Fällungen entstandenen Freiflächen und wo immer dies Sinn mache, werden Eichenverjüngungen gepflegt und neu angelegt, teils auch mit Hainbuchen. Schweigler spricht von Bereichen in Steinsfurt, der Kernstadt, Hilsbach und Weiler.

"Eine Rekordzahl" von 33.700 jungen Bäumen auf acht Hektar Gesamtfläche wollen die Sinsheimer im kommenden Jahr pflanzen, diese Aufforstung von Schadflächen sei "im Bereich des Forstamts einzigartig". Begleitbaumarten wie Speierlinge werden in der Regel im Umfeld der Eichen mitgepflanzt, insgesamt zehn verschiedene Arten. Versuchsflächen mit anderen trockenresistenten Bäumen, darunter diverse Nussbaum-Sorten, gibt es im Sinsheimer Wald nicht, allerdings im Staatswald, darunter in Hoffenheim.

Saatgut sei "ein begrenzender Faktor" im Forst generell, weil man für gesunde Bestände eine "große genetische Vielfalt" benötige. Eigenes Samenmaterial soll künftig im Stadtwald erzeugt werden, zugelassen nach offiziellen Richtlinien "zur Ernte und für den Verkauf", darunter Eiche, Douglasie und Elsbeere.

Dass Schulen, Vereine "oder der Nabu" beim Sammeln der Samen helfen könnten – wie von Grünen-Rätin Anja Fürstenberger angeregt –, hierfür ist Schweigler zwar offen, allerdings setze man bei der Saatgutgewinnung in der erforderlichen Größenordnung Forstunternehmen mit Netzen und Saugern ein.

Über etwaige Schäden, die das massive Holzrücken mit sich bringe, erkundigte sich Grünen-Rat Jens Töniges. Tatsächlich komme es "zur Bodenverdichtung auf den Rückegassen", sagte Schweigler – allerdings überwiegend dort: Die speziellen Wege erlaubten das Herausziehen gefällter Bäume mit Seilwinden. Hierdurch müsse man nicht in die Bestände fahren.

Die Aufwendungen liegen bei rund 826.000 Euro, die Erträge bei 638.000 Euro; ein Minus von rund 188.000 Euro, das man laut Schweigler allerdings vor dem Hintergrund sehen müsse, dass allein 214.000 Euro in die Kulturen gesteckt werden. "Unser Wald ist uns wichtig", oder: "Er muss es uns wert sein", hieß es im Gremium, wie auch in den Jahren zuvor. Die "unermüdliche Mahnung", die die Grünen-Rätin aus den Försterworten heraushört, bringe "Klimawandel-Zweifler zum Umschwenken", glaubt sie. CDU-Sprecher Friedhelm Zoller findet, dass der Wald "keine Sparkasse der Gemeinde mehr ist".