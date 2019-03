Von Tim Kegel

Sinsheim. Eindeutig. Das ist er. Und da steht er, auf dem Hof von Landwirt F.: Ein großer blauer Traktor mit langer Schnauze und gelbem Fass mit der Aufschrift "Gülletechnik" - genau so, wie ihn die Polizei jüngst gesucht hat. Zwar war die Sache längst geklärt als die Beschreibung vom Unfallort im Internet viral ging. Trotzdem erlebt Landwirt F. "einen regelrechten Shitstorm", wie er sagt.

Doch der Reihe nach: Es war am Mittwoch, Ecke Jahn- zur Dührener Straße. Dort mussten der Sinsheimer und sein auffälliges Gefährt an einer Ampel anhalten. Dabei berührte er mit der Front seines Traktors, an der eine spezielle riesige Pumpe montiert ist, das Heck eines Mercedes. "Als dessen Fahrerin ausstieg" um nach dem Schaden zu sehen, sei F. "wild gestikulierend an ihr vorbei gefahren", wie es im Polizeibericht hieß.

Ein klassisches Missverständnis, wie sich herausstellen sollte, und über welches beide "Unfall"-Beteiligten inzwischen lachen können: "Ich habe den Rempler nicht bemerkt", versichert Landwirt F. Der 220 PS starke Traktor rollt auf wuchtigen 42-Zoll-Rädern und ist über 3,50 Meter hoch und mit Güllefass 30 Tonnen schwer. "Die Übersicht ist schlecht", beschreibt F., "man passt höllisch auf; manches Schlagloch merkst Du trotzdem nicht."

So erklärt sich, dass es ihn deshalb auch gar nicht wundern konnte, dass die Frau im Mercedes vor ihm zunächst weiterfuhr. Einige hundert Meter weiter stadtauswärts traf er noch einmal auf sie. Doch nichts ahnend von dem, was gerade passiert war, nahm F. die Geschädigte lediglich als eine Frau wahr, die grundlos auf ihn und seinen Traktor schimpfte. "Ich hab’ doch gar nichts gemacht", habe F. sich gedacht und begonnen, sich über die Beschimpfung am Straßenrand zu ärgern. "Glauben Sie mir, wir Landwirte müssen einiges aushalten", sagt F., "gerade wenn wir am Güllefahren sind." So erklärt sich wiederum auch das "wilde Gestikulieren" im Polizeibericht.

Erst als ihn die Polizei am späten Mittwochabend besuchte, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, was das eine mit dem anderen zu tun hatte, sagt F.: "Hätt’ ich’s bemerkt, ich hätt’ mich sofort gemeldet", konnte er versichern. Die Versicherungen der Beteiligten, die sich beide über den Vorfall einig sind, kümmern sich nun um die Abwicklung des geringen Blechschadens.

"Trotzdem", sagt Landwirt F., "war ich im Internet da schon längst der Sündenbock." Er zeigt Gespräche und Kommentare auf dem sozialen Netzwerk Facebook mit beleidigendem, verletzendem, manchmal auch nur ziemlich sinnentleertem Inhalt, die sich binnen Kürze hochschaukelten: "Ich bräuchte da keine Polizei mehr", heißt es in einem Kommentar, ein anderer wollte dem Landwirt, so wörtlich, "hinnaherrumple mit dem Audo"; er vermutet, dass im Führerhaus "een Grooskopfede vum Ord" sitzt. Eine weitere Nutzerin kombiniert und bringt F. gar mit einer illegalen Ablagerung von vielen Tonnen Bauschutt in Zusammenhang, die am selben Tag in Sinsheim vermeldet wurde. Inzwischen hat ein Administrator einige der wüstesten Kommentare gelöscht.

"Es ist traurig", sagt F., dessen Familie seit dem frühen 20. Jahrhundert in Sinsheim Landwirtschaft betreibt. Denn einmal ausgesendet, kursiere die Nachricht auch jetzt noch in der Stadt, wo der Fall erledigt ist, merkt F., zumal der große blaue Traktor der einzige seines Typs im weiteren Umland von Sinsheim ist: "Man zeigt auf mich." Andere Bauern, die den markanten Schlepper von F. ebenfalls kennen, hätten sich beim Lesen der Polizeimeldung bestimmt gefragt: "Ja, ist der F. noch ganz sauber?" Deshalb ging er selbst an die Öffentlichkeit, auch um die Leute aus seinem Berufsstand zu verteidigen, die es heute "schon schwer genug" hätten: "Keiner soll sagen: Die Bauern machen so was."