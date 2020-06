Von Sabina Stoppel

Sinsheim. Seit Februar ist es still geworden um den "Kulturverein Tellerrand" – wie bei vielen anderen Vereinen mussten die Verantwortlichen sich auch hier den Bestimmungen beugen und die Veranstaltungsabsagen akzeptieren. Im April sollte der dritte "Open Mic"-Wettbewerb stattfinden, und man wollte mit den Proben für das Theaterstück "Sei lieb zu meiner Freundin" beginnen. Der noch junge Verein hatte viel vor. Corona verordnete dann aber eine Zwangspause.

Doch dem Verein gehe es gut, erklärt Nina Strobel, 2. Vorsitzende des "Tellerrands". Und das trotz der Tatsache, dass regelmäßige Spenden an die Gruppe corona-bedingt eingestellt wurden. Durch das Kindertheaterstück "Das Rotbasecapchen", das im Februar Premiere feierte, konnte der Verein finanziell ein Polster aufbauen. Man kann sich über Wasser halten. Die Resonanz auf das Stück war gut. Die ausverkauften Veranstaltungen sprächen für sich, sagt Strobel.

Strobels Mann Daniel spielte den Wolf, und die Kinder im Publikum liebten ihn. Da war es kein Wunder, dass nach den Aufführungen sogar noch regelrechte Fotoshootings stattfanden. Jeder wollte ein Foto mit dem Wolf. Manche Zuschauer kamen ein zweites Mal. Auch die Aufführung in der Dr.-Sieber-Halle sei eine tolle Erfahrung gewesen. Einige der Protagonisten standen noch nie auf einer so großen Bühne. Es habe aber durch die Unterstützung des Hausmeisters vor Ort alles reibungslos geklappt. Für die Kinder war der Auftritt unvergesslich. Der Verein sei der Stadt Sinsheim für diese Möglichkeit dankbar und man hoffe auf weitere Chancen, die Halle nutzen zu dürfen, sagt Nina Strobel.

Daniel Strobel und Furkan Aydin in ihren Rollen als Wolf und Jäger.

Die positiven Erfahrungen lassen die Vereinsmitglieder über ein zweites Kindertheaterstück nachdenken. In Planung ist eine moderne Version von "Der Wolf und die sieben Geißlein". Man sei sich sicher, dass die Regisseurin des Vereins dieses Märchen genau so grandios umschreiben werde wie "Das Rotkäppchen", schwärmt Strobel.

Dennoch ist die Planung für die Zukunft schwierig. Auch wenn nun Theateraufführungen erlaubt sind, kann man die Hygienestandards nicht garantieren, denn der "Tellerrand" hatte die Aufführungen und Proben für das Jahr 2020 ins "Wirths Haus" gelegt. Die Räumlichkeiten dort sind zu klein, um bei einem großen Publikum den Mindestabstand einzuhalten. Jetzt sind dem Verein die Hände gebunden. Treffen fallen aus.

"Unser Abschlussessen nach den letzten Aufführungen steht auch noch aus. Wir müssen so vieles nachholen", erklärt Strobel. Natürlich möchte man ausgefallene Veranstaltungen baldmöglichst nachholen und auch neue Konzepte ausprobieren. An Ideen mangelt es dem Verein nicht, denn kreative Prozesse kann man auch von zu Hause aus entwickeln.

Ein Vereinsheim hat der "Tellerrand" auch noch nicht. Für die Proben im letzten Jahr traf man sich in der Kampfsportschule "Tiger Muay Thai" in Sinsheim-Reihen. Die Gruppe ist auf der Suche nach einem Ort für Proben und Treffen und nach neuen Mitgliedern: Ob auf, vor oder hinter der Bühne. Man freue sich über neue Impulse. Der Verein bleibt optimistisch, dass es 2021 mit voller Kraft weitergeht und man an weiteren Projekten arbeiten kann, denn Kunst und Kultur sollen auch trotz der Krise in Sinsheim erhalten bleiben, finden die Verantwortlichen.

Info: Wer den Verein mit einer Mitgliedschaft oder Räumlichkeiten zum Proben unterstützen möchte, kann sich per E-Mail melden: tellerrand-sinsheim@gmx.de