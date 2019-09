Sinsheim. (tk) Seinem Stil treu bleibt Sinsheims Oberbürgermeister ganz offensichtlich auch bei "Instagram": Jörg Albrechts erster Post, den er nach seinem Beitritt zum sozialen Netzwerk am 16. Februar abgesetzt hat, dankt gleich der Feuerwehr; sein zweiter – noch am selben Tag gepostet – zeigt ihn auf einem "Selfie" in Fahrrad-Montur, bei der obligatorischen "Baustellentour".

Und bei der Ausstellungseröffnung in Dühren hat Albrecht sogar eine fast professionell wirkende Foto- und sogar eine Video-Story – die Instagram-Königsdisziplin – gepostet. Inklusive passender "Hashtags", wie die mit einem Raute-Symbol gekennzeichneten Suchworte im Fachjargon heißen. Mit "Heimattage2020" hat Albrecht die Posts verlinkt oder mit "KlimaArena". Einmal posiert Albrecht in einer Feuerwehruniform.

Fünf Posts hat Albrecht vor seinem Sommerurlaub veröffentlicht und mittlerweile 521 Follower – Personen, die ihm folgen – generiert. Traumwerte, fast schon. Zum Vergleich: Grünen-Landtagsabgeordneter Hermino Katzenstein hat 240 Follower nachdem er 59 Beiträgen veröffentlicht hat; CDU-Landtagsmann Albrecht Schütte hatte zuletzt genauso viele Follower wie Beiträge auf seinem Instagram-Profil – nämlich keine.

Lars Castellucci, Bundestagsabgeordneter der SPD, kommt nach knapp 1200 Beiträgen auf 2650 Follower – nutzt Instagram aber auch schon seit mehreren Jahren. Bekanntermaßen Internet- und Social-Media-affin ist auch Stadtrat Stefan Schubert. Aber kein Vergleich: Zwar folgen ihm knapp 500 Personen, allerdings brauchte selbst Schubert hierzu über 30 Beiträge.