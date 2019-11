Die ersten drei von 1250 Jubiläumsbäumen wurden am Samstagmorgen am Schäfersbruchgraben in der Nähe des Verkehrskreisels Richtung Weiler gepflanzt. Foto: Alexander Becker

Sinsheim. (abc) „1250 Bäume für Sinsheim“ sollen künftig nicht nur an die erste Erwähnung der Stadt vor ebenso vielen Jahren sowie die Heimattage 2020 erinnern, sondern auch das Klima vor Ort verbessern. Die ersten drei Exemplare wurden am Samstagmorgen am Schäfersbruchgraben in der Nähe des Verkehrskreisels Richtung Weiler gepflanzt. „Es sind alle Obst- und Gartenbauvereine vertreten“, freute sich Oberbürgermeister Jörg Albrecht dort bei der Begrüßung einer Menge Helfer, die anschließend die Bäume gemeinsam mit städtischem Personal pflanzten. Auch etliche Stadträte sowie der Vorstandsvorsitzende der Klimastiftung für Bürger, Alfred Ehrhard, waren gekommen, um mitzuhelfen.

Albrechts besonderer Dank galt weiterhin dem Geschäftsführer der Müller Lebensraum Garten GmbH (Mauer), Christian Müller, der die ersten drei Bäume kostenlos zur Verfügung gestellt hatte. Die Idee zur Aktion war dem OB beim Radfahren sowie beim Blick auf die Obstbäume im eigenen Garten gekommen. In der Planungsphase habe man etliche Unterstützer gewinnen können, aber bewusst auch den Sinsheimern die Möglichkeit offen gehalten, sich an der Aktion zu beteiligen. Im Bürgerbüro in der Kernstadt sowie in den Verwaltungsstellen können ab sofort zum subventionierten Sonderpreis von zehn Euro pro Stück Gutscheine für verschiedene Bäume erworben werden, die bis zum 1. März 2020 gültig sind. „Die Anzahl ist auf drei Exemplare pro Person begrenzt“, betonte der OB und dankte dem Sponsor schon jetzt dafür, die Bäume derart günstig abgeben zu können.

Wer der Wohltäter ist, wird allerdings erst bei einer großen Pflanzaktion auf Hilsbacher Gemarkung im März 2020 bekannt gegeben. „Hoffentlich geht es dann nicht so hektisch zu wie jetzt, denn als wir die drei ersten Bäume in Mauer abholen wollten, mussten wir erst noch einen Plattfuß reparieren“, erzählte der Oberbürgermeister.

Steffen Gschwind von der städtischen Grünflächenabteilung ging anschließend noch auf die verfügbaren Baumarten ein. Eine Liste ist im Internet unter www.sinsheim.de/1250 baeume einzusehen. Dann ging es ans Einpflanzen. Dank etlicher Fachleute vor Ort ging das innerhalb weniger Minuten vonstatten, wobei auch das Stadtoberhaupt kräftig mit anpackte. Als Belohnung nach getaner Arbeit hatte Steinsfurts Ortsvorsteher und Metzgermeister Rüdiger Pyck reichlich heiße Heimattage-Würste sowie Brötchen und eine Käseplatte mitgebracht.

Wer mehr über das Projekt erfahren möchte, kann die Obst- und Gartenbauvereine der Kernstadt und der Ortsteile kontaktieren. Ansprechpartner im Rathaus ist Kurt Ritzhaupt, Telefon 07261 / 3908. Ein Link zu den Obst- und Gartenbauvereinen der Ortsteile und ihren Ansprechpartnern findet sich im Internet unter www.sinsheim.de/1250baeume Fragen werden auch von Hans Peter Nagelpusch (Regionenvertreter, LOGL-Vorstandsmitglied) unter Telefon 07261 / 2366 beantwortet.