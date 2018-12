Der Zufahrtsweg des Reihener Neubaugebietes an der Blumenstraße heißt künftig "Am Steinenloch".

Sinsheim-Reihen. (abc) Der Verkehr mit all seinen Begleiterscheinungen ist in Sinsheim ein Dauerthema, so auch in Reihen. Im Rahmen der letzten Ortschaftsratssitzung des Jahres äußerten sich Bürger zur Verkehrssituation entlang der Kirchenstraße. Diese werde, so der Tenor, von Anwohnern derartig stark zugeparkt, dass eventuell Polizei und Feuerwehr nicht mehr passieren könnten. Ortsvorsteher Willibald Hönig sicherte zu, dass die Verhältnisse durch den kommunalen Ordnungsdienst überwacht und falls nötig sanktioniert würden.

Nun war die Auszeichnung vielfacher Blutspender an der Reihe. "Sie sorgen dafür, dass andere überleben können", dankte der Ortsvorsteher den Geehrten für die unentgeltliche Abgabe des roten Lebenssaftes an das Deutsche Rote Kreuz. Der stellvertretende Präsident des Kreisverbandes Rhein-Neckar, Jürgen Wiesbeck, überreichte Ehrennadeln und -urkunden an Lukas Hildenbrand (zehn Blutspenden), Helmut Schneider (50 Blutspenden) und Matthias Leibung (75 Blutspenden). Von kommunaler Seite gab es ebenfalls Geschenke. "Ich stamme eigentlich aus Dossenheim, aber seit April vorletzten Jahres bin ich Bürger in Reihen", betonte der DRK-Mann und freute sich darüber, gut im Teilort der Elsenzstadt aufgenommen worden zu sein.

Vielfache Blutspender aus Reihen wurden ausgezeichnet. Fotos: Alexander Becker

Nachdem ein Teil der Ortschaftsräte die vermeintlich acht wichtigsten Fragen zur Organspende erörtert hatten, berieten alle gemeinsam über den künftigen Straßennamen eines neuen Baugebietes, das momentan entlang der Blumenstraße entsteht. Die Wahl fiel mit großer Mehrheit auf "Am Steinenloch". Bei der jüngsten Haussammlung zugunsten der Kriegsgräberfürsorge kamen 227,93 Euro zusammen, der Ortsvorsteher dankte allen Spendern.

Weiterhin beschlossen die Ortschaftsräte den Kauf von 200 Menülöffeln, um das Bestecksortiment in der Lindenbaumhalle zu ergänzen.

Den letzten großen Tagesordnungspunkt bildete die erneute Beratung über die Erweiterung der Stelenanlage auf dem Friedhofsgelände. In einer der vorangegangenen Sitzungen hatte der Ortschaftsrat beschlossen, dass unterhalb der bestehenden Urnenstelen ein neues Grabfeld angelegt wird. Ein nun eingereichter Alternativvorschlag des Bürgers Peter Hennig, der die Erweiterung der Urnengräber auf dem bestehenden Stelen-Areal vorsah, fand im Ortschaftsrat keine Mehrheit.