Sinsheim/Heilbronn. (rnz) Digitalisierung gewinnt weiterhin in allen Lebensbereichen an Bedeutung. Ein Verzicht auf Software ist für Unternehmen inzwischen undenkbar. Wo möglichst individuelle und intuitiv verständliche Softwarelösungen gefragt sind, öffnen sich für Technologie-Startups Chancen auf dem Markt.

Das Startup "Flux MES" aus Sinsheim bietet Softwarelösungen, die es produzierenden Unternehmen ermöglichen, interne Abläufe detailliert digital darzustellen oder Produktion und Personaleinsatz am Rechner zu planen. Gegründet wurde die Firma im Februar 2020. Gründer und Geschäftsführer Michael Sinn zufolge begann die Unternehmensgeschichte bereits drei Jahre zuvor mit der Gründungsidee. Sinn leitete bis zur Gründung der "Flux MES" die im selben Büroflur ansässige "Naisone GmbH", die auch die drei "Flux"-Mitgründer beschäftigte.

Die Sparkassenbeteiligungsgesellschaft Heilbronn-Franken (SBG) hat sich mit zehn Prozent an der "Flux MES" beteiligt, einer für die Gesellschaft durchaus üblichen Höhe, wie es auf RNZ-Nachfrage heißt. Als Partner der Industrie sei die SBG permanent auf der Suche nach interessanten Technologien, die Unternehmen in der Region voranbringen, und habe sich daher für die Investition in die "Flux MES" entschieden, heißt es dazu in der Pressemitteilung.

Insgesamt haben Sinn und seine Partner einen siebenstelligen Betrag in ihre Software investiert. Das Unternehmen beschäftigt momentan acht Mitarbeiter, weitere Einstellungen sind geplant. "Dabei hätte uns Corona am Anfang bereits fast das Genick gebrochen", berichtet Sinn. Mit Beginn der Pandemie wurden Produktionen runtergefahren, Unternehmen investierten zaghafter bis gar nicht mehr. Dieser Trend sei nun zum Glück gebrochen. "Das geht gerade eher den umgekehrten Weg", auch, weil die Corona-Krise den Unternehmen besonders deutlich gemacht habe, wie wichtig Digitalisierung sei.

"Bisher haben wir acht Kunden, darunter einen Großkonzern mit mehr als 6000 Mitarbeitern, und große Mittelständler", erzählt Sinn. Im Raum Sinsheim nutzt noch kein Unternehmen Software der "Flux MES". "Wir haben in Deutschland Kunden im Neckar-Odenwald-Kreis und international in Österreich und Litauen." Für die nahe Zukunft plant das Unternehmen, aktiv Kunden vor Ort zu gewinnen.