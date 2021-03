So soll das Pflegeheim einmal aussehen, das momentan in Weiler am Ortseingang von Hilsbach kommend gebaut wird. Visualisierung: Diringer & Scheidel

Sinsheim-Weiler. (sl) Noch ist dort eine riesige Baugrube – wie das vollendete Bauprojekt einmal aussehen wird, ist noch nicht zu erkennen. Doch nach der im Februar erhaltenen Baugenehmigung sind die Bauarbeiten für die neue Pflegeeinrichtung auf dem Areal Kaiserstraße 4 am Ortseingang von Hilsbach kommend inzwischen in vollem Gange.

Bauherr ist die Firma Diringer & Scheidel Wohn- und Gewerbebau. Sie ist als Projektentwicklungs- und Bauträgergesellschaft Teil der Mannheimer Unternehmergruppe Diringer & Scheidel (D&S). Das Projektvolumen beträgt rund 13 Millionen Euro.

Es entstehen 75 stationäre Pflegeplätze in 65 Einzel- und fünf Doppelappartements. Betreiben wird die Pflegeeinrichtung die Firma Avendi Senioren Service. Avendi ist in Weiler kein Unbekannter. Seit dem Jahr 2008 betreibt sie das Seniorenheim "Haus Burgblick" in der Weinbergstraße und ist im Ort fest etabliert. Nach Aussagen von D&S bleibt das "Haus Burgblick" auch nach Eröffnung des neuen Hauses mit dem Namen "Pflege am Steinsberg" weiterhin bestehen.

Momentan ist dort eine riesige Baugrube zu sehen. „Pflege am Steinsberg“ soll das Heim heißen und im dritten Quartal 2022 fertig sein. Foto: Siegfried Lörz

Im Rahmen eines Pressetermins gab es nun nähere Informationen zu dem Projekt. Dabei wurde in Form von Visualisierungen gezeigt, wie die Pflegeeinrichtung einmal aussehen soll. Alexander Langendörfer, Geschäftsführer von D&S Wohn- und Gewerbebau, betonte die Bedeutung für das Unternehmen, das sich in der Region verwurzelt sieht, solche Projekte in der Metropolregion Rhein Neckar realisieren zu können. Er dankte der Stadtverwaltung für die gute Zusammenarbeit.

"Wir freuen uns, wenn wir solche Projekte in unsere Stadtteile bringen können", sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht und bedankte sich für die Unterstützung von Seiten des Ortschaftsrats. Er hofft, dass die Baustelle reibungslos verläuft und freut sich, dass die betroffene Nachbarschaft Akzeptanz und Verständnis aufbringt.

Für Ortsvorsteher Manfred Wiedl ist das Projekt ein absoluter Glücksfall für Weiler. Der Kontakt zu Avendi sei zum richtigen Zeitpunkt zustande gekommen, nämlich als Avendi nach Erweiterungsmöglichkeiten suchte und die Stadt das besagte Grundstück in ihren Besitz brachte. "Es ist eine riesige Sache, auch im Hinblick auf den demografischen Wandel", findet der Ortsvorsteher und fügte hinzu: "Wir hatten keine Einsprüche aus der Nachbarschaft und auch in der Bevölkerung wird das Projekt positiv aufgenommen."

Die dreigeschossige Pflegeeinrichtung soll im dritten Quartal 2022 fertiggestellt werden und dann der Betreibergesellschaft Avendi übergeben werden. "Dann schließt sich der Kreis einer super Zusammenarbeit: Stadtteil, Avendi, Stadt", sagte Karsten Bönisch, technischer Leiter bei Avendi, und fügte hinzu: "Das ganze wurde in einem super Tempo abgewickelt, sodass wir heute hier an der Baustelle stehen und die Bodenplatte schon fertig ist. Der Zeitplan steht noch und wir können ab dem vierten Quartal 2022 den Betrieb aufnehmen."

Das Pflegekonzept sieht eine Betreuung für alle Pflegestufen inklusive spezifischer Krankheitsbilder wie Demenz vor. Die behindertengerechten Appartements haben eine Größe von 21 Quadratmetern für Einzel- und circa 38 Quadratmetern für Doppelzimmer. Für die Betreuung der Bewohner sollen 80 bis 90 neue Arbeitsplätze in Weiler entstehen, in Vollzeit und Teilzeit.

Info: Für Informationen zur neuen Pflegeeinrichtung kann man sich an Gunar Bechthold vom "Haus Burgblick", Telefon 07261 / 9728101, wenden. Ab Mitte April soll mit der Vermarktung der Appartements begonnen werden. Weitere Informationen finden sich unter unter www.pflege-am-steinsberg.de