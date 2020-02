Mit einem Feuer sowie den Lichtern ihrer Traktoren machten die Landwirte an der Burg Steinsberg auf ihre Anliegen aufmerksam. Foto: privat

Sinsheim-Weiler. (zg) Im Zuge der Bauernproteste fand am Samstag ein weiteres Mahnfeuer der regionalen Landwirte an der Burg Steinsberg statt. Bei der Veranstaltung, die von den Landwirten aus Weiler organisiert worden war, bestand für Interessierte die Möglichkeit, sich zu Nahrungsmittelproduktion, Umweltthemen und weiteren landwirtschaftlichen Themen zu informieren. Von den Teilorten kamen Landwirte mit ihren Traktoren hinzu. Es gab eigenen Glühwein sowie Wurst und Brötchen von örtlichen Erzeugern.

Den Bauern lag dabei vor allem die in ihren Augen verfehlte Agrarpolitik und die ihrer Meinung schlechte Darstellung ihres Berufsstandes am Herzen. Das größte Anliegen an diesem Abend lautete, dem Verbraucher deutlich zu machen, dass regionale, qualitativ hochwertige Nahrungsmittel nicht von Discountern verramscht werden dürfen.

Bekomme der Landwirt seine Produkte angemessen bezahlt, könne er überleben, regionale Nahrungsmittelversorgung gewährleisten und mehr in Arten-, Landschaftsschutz und Tierwohl investieren. Landwirte erklärten, auf funktionierende Natur und gesunde Böden angewiesen zu sein. Sie wollen diesbezüglich mit Menschen ins Gespräch kommen und dies in der Praxis aufzeigen.