Von Christian Beck

Sinsheim-Weiler. Muss eine schwer an Krebs erkrankte Frau, die auf ständige Pflege angewiesen ist, aus einem Pflegeheim ausziehen, weil das Sozialamt seit vielen Monaten die Kosten für das Heim nicht übernimmt? Wird hier auf Zeit gespielt, weil sie wahrscheinlich nicht mehr lange lebt? Im Fall von Karin Baumann, die im "Haus Burgblick" wohnt, erheben ihre Betreuerin und ihr Anwalt genau diese Vorwürfe. Bis spätestens Donnerstag, 8 Uhr, muss sie die Wohnung räumen. Die RNZ hakte nach.

An guten Tagen kann Karin Baumann ein paar Schritte laufen. Beim Gespräch mit der RNZ am Montagmorgen sitzt sie im Rollstuhl und muss geschoben werden. Seit Jahren kämpft sie gegen Krebs in den verschiedensten Ausprägungen: Sie berichtet von Knochenkrebs am ganzen Skelett und Metastasen in inneren Organen. Immer wieder bekommt sie eine Chemotherapie. "Ich bin ein sterbenskranker Mensch und auf Hilfe angewiesen", sagt sie. Wie lange sie noch lebt, wisse sie nicht. Doch die Zeit, die ihr noch bleibt, möchte sie "in Ruhe und Frieden leben".

Momentan treibt sie Unruhe um. Denn für Unterkunft und Pflege schuldet sie dem "Haus Burgblick" viel Geld. Betreuerin Karin Eck spricht von über 30.000 Euro. Susanne Frank, Pressesprecherin bei Avendi, dem Träger des Heims, bestätigt auf Nachfrage, dass sich seit Februar 2019 Zahlungsrückstände angehäuft haben. Man habe lange abgewartet, der Fall sei "menschlich tragisch". Doch man habe aktiv werden müssen. Als "letztes Mittel", wie Frank es nennt, klagte Avendi auf Räumung und bekam vor dem Landgericht Heidelberg recht. Aus einem Schrieb des Obergerichtsvollziehers geht hervor, dass am Donnerstag, 8 Uhr, die zwangsweise Räumung der Wohnung ansteht. Avendi betreibt 19 Pflegeheime in Deutschland, ein Fall wie der beschriebene ist Frank bislang nicht bekannt.

"Wenn ich das Geld hätte, hätte ich das längst bezahlt", sagt Baumann. Doch sie habe es nicht. Deshalb müsse das Sozialamt des Rhein-Neckar-Kreises einspringen, sagt neben ihrer Betreuerin auch ihr Anwalt Erhard Schmidt. Aus Schriftverkehr, der der RNZ vorliegt, geht hervor, dass das Sozialamt einen Nachweis fordert, was mit rund 11.000 Euro aus Baumanns Vermögen passiert ist. "Ich habe von dem Geld gelebt und keine Quittungen aufgehoben", sagt sie dazu. Wie das Sozialamt mit ihr umgeht, findet sie nicht in Ordnung: Niemals habe jemand direkt mit ihr gesprochen oder sich vor Ort ein Bild von ihrer Situation gemacht.

Sozialamt äußert sich nicht

Die RNZ schickte dem Sozialamt eine Reihe von Fragen zu, darüber hinaus eine von Baumann und ihrer Betreuerin unterschriebene Vollmacht, dass das Amt der Zeitung gegenüber Auskunft geben darf. Am Dienstagvormittag berief sich das Sozialamt in einer Antwort auf den Datenschutz: Daten des Sozialamts dürften trotz Vollmacht nicht weitergegeben werden. Eine Auskunft sei deshalb und vor dem Hintergrund, dass das Verfahren noch laufe, nicht möglich. Inhaltlich nimmt man lediglich zu einer Frage Stellung: Dass die Mitarbeiterin gesagt hat, dass sich der Aufwand für Frau Baumann nicht lohnt, weil mit ihrem baldigen Tod zu rechnen ist, sei "nicht zutreffend".

Doch wo könnte Karin Baumann unterkommen? Mit ihrem Mann lebt sie in Scheidung und will unter keinen Umständen zu ihm zurück. Es bliebe eine städtische Notunterkunft. "Wir wissen Bescheid und sind vorbereitet", sagt Werner Schleifer, Leiter des Ordnungsamts, dazu. Mit Blick auf Baumanns gesundheitliche Verfassung habe man auch ein Auge darauf, dass die Notunterkunft ihren Bedürfnissen, soweit es möglich ist, gerecht werde. Eck und Schmidt haben jedoch große Zweifel, dass die schwerkranke Frau dort angemessen gepflegt werden kann.

Offenbar deutet sich aber eine für Karin Baumann positive Wendung an: "Das Sozialamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am Montagnachmittag zugesagt, dass sie die rückständigen Forderungen übernehmen", teilt die Pressesprecherin von Avendi mit. Vor diesem Hintergrund habe man den Gerichtsvollzieher gebeten, die Zwangsvollstreckung zurückzustellen. Sobald das Geld überwiesen wird, werde man alle Forderungen fallen lassen. Karin Baumann könne unter diesen Umständen gerne im "Haus Burgblick" bleiben. "Das ist schön für Frau Baumann, aber schade, dass es so weit kommen musste", sagt Frank dazu.

Rechtsanwalt Erhard Schmidt freut sich ebenfalls, auch, da nun offenbar ebenso die Zusage vorliegt, dass in der Zukunft anfallende Kosten übernommen werden. In diesem Fall seien vom Sozialamt einige Fehler gemacht worden – so habe es ein Mitarbeiter des Sozialamts seiner Kanzlei am Montag mitgeteilt, sagt der Anwalt.

Karin Baumann selbst freut sich über die Nachricht. Dass die Angelegenheit nun ausgestanden ist, mag sie aber noch nicht recht glauben. "Ich muss skeptisch bleiben", sagt sie.