Sinshiem-Weiler. (jubu/mare) Ein Keller in einem Wohnhaus in Sinsheim-Weiler ist am Montagabend in Brand geraten. Zu dem gemeldeten Kellerbrand wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Weiler und Hilsbach am Montagabend alarmiert. Im Keller eines Wohnhauses in der Steinstraße/Kaiserstraße war gegen 19.30 aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehrleute stellten bei der Erkundung unter Atemschutz fest, dass die Kellerräume der ehemaligen Bar durch einen Schmorbrand völlig verraucht waren. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei Mannheim auf Nachfrage der RNZ. Anwohner berichteten, dass der Strom in der Straße zum Teil seit mehreren Minuten vor Bemerken des Brandes ausgefallen war. Ob ein Zusammenhang bestand, war zunächst nicht bekannt.

Während des Feuerwehreinsatzes war die Ortsdurchfahrt für rund eine Stunde gesperrt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.

Update: Montag, 17. Februar 2020, 20.20 Uhr