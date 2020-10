Von Gabriele Schneider

Sinsheim-Rohrbach. Es gibt Themen, die erhitzen immer wieder die Gemüter eines Stadtteils. Und so kommt auch die ansprechend aufgemachte und gut gepflegte Kneippanlage im Rohrbacher Rautal regelmäßig aufs Tapet. Sie liegt im Wald zwischen Rohrbach und Steinsfurt. Es lässt sich dort gut Spazieren gehen, frische Luft schnappen und verweilen. Und jetzt im Herbst können Kinder und Erwachsene auf dem Areal und dem Weg daran vorbei auch leckere Esskastanien auflesen. Trotzdem stört etwas die Idylle: Es sind die Hunde.

Das Wasser des drei auf drei Meter großen Kneippbeckens ist herrlich erfrischend. Es kommt aus einer nahegelegenen Quelle, fließt durch ein Rohr und von dort aus – malerisch anzuschauen – über einen Holzstamm und Felsbrocken hinunter ins Kneippbecken. "Weil es aus der Quelle direkt hierher fließt, ist es im Sommer so erfrischend kalt", erzählt Ortsvorsteher Friedhelm Zoller mit genießerischem Lächeln. Auch die auf einem Zettel angeschlagene Bitte, seinen Abfall wieder mit nach Hause zu nehmen, werde von den allermeisten Spaziergängern gern befolgt, lobt Zoller. Eigentlich hört sich das alles sehr idyllisch an, allerdings gibt es einen Wermutstropfen, den Ortschaftsrätin Alexandra Wesolowski in der jüngsten Sitzung des Gremiums wieder einmal zur Sprache brachte: "Das Kneippbecken und der schöne Weg dorthin werden über den Sommer gern angenommen", sagte sie, allerdings ließen manche Hundebesitzer ihre Hunde ins Becken, das fürs Wassertreten von Zweibeinern gedacht ist. Waldboden, der an Hundefüßen hängen bleibt und ins Wasser fällt sowie ausgefallene Hundehaare im kühlen Nass, sammelten sich später an den Beinen von Kneippgästen: Eine unschöne, unangenehme und unhygienische Folge.

Warum einige Hundehalter ihr Tier ins Becken lassen, anstatt ihren Vierbeiner im klaren Bächlein direkt neben dem Kneippbecken nach Herzenslust planschen zu lassen, versteht auch der Ortsvorsteher nicht. Und auch nicht, warum schriftliche Aufforderungen, Hunde nicht ins Becken zu lassen, immer wieder abgerissen würden. Aber er kann nachvollziehen, dass viele Spaziergänger sich nicht trauten, die menschlichen Missetäter aus Angst, von diesen verbal angegriffen zu werden, auf ihr Fehlverhalten anzusprechen.

Eine traurige Folge hat die Uneinsichtigkeit nun: Bisher gab es Freiwillige, die sich darum kümmerten, dass die Anlage ein gepflegtes, sauberes und intaktes Naherholungsziel bleibt. Sie bauten sogar einen Unterstand mit Bank, platzierten Kescher darin, damit sie und auch andere Spaziergänger bei Bedarf Laub aus dem Becken fischen konnten.

Doch die freiwilligen Helfer werden ihre nachbarschaftliche Aufgabe im nächsten Jahr nicht mehr ausüben. Zoller rechnet nicht damit, dass die Hundebesitzer, die an dieser Entwicklung schuld seien, ihr Verhalten ändern. Er hofft deshalb, dass sich wieder Einwohner finden, die die Anlage, ganz wie ihre Vorgänger, für kneippfreudige Spaziergänger in Schuss halten und dabei, weil einige Herrchen und Frauchen uneinsichtig sind, auch die Haare derer Hunde aus dem Wasser fischen und entsorgen.