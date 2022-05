Von Christiane Barth

Sinsheim-Rohrbach. Wenn Susanne Aras-Kaiser bei ihren Kunden die Schere ansetzt, sind diese sehr großzügig geworden. Die Friseurin darf seit Januar öfter mal ein, zwei Zentimeter mehr abschneiden. Ist ja für einen guten Zweck. 13 Kilogramm verschiedenster Haare befinden sich nun in einem großen Papiersack, der demnächst verschickt wird. Die auf diese Art und Weise entsorgten Haare der Sinsheimer Kunden sollen dazu beitragen, die Weltmeere zu schützen.

Auf die Idee kam die 52-Jährige zwar nicht selbst, aber sie entdeckte sie bei einem Fernsehabend während der kundenfreien Corona-Zeit. Das Magazin "Galileo" beim Sender Pro Sieben war es, bei dem die Aktion vorgestellt wurde. Sie richtet sich an Friseure deutschlandweit und ruft auf, dass diese "gemeinsam das Meer retten".

Aras-Kaiser, die seit 24 Jahren in der Rohrbacher Ortsmitte ihren Salon "Haar Trend" betreibt, war sofort begeistert und dachte: "coole Geschichte". Als sie dann kurz darauf in einer Fachzeitschrift für ihren Berufsstand einen Artikel über die Organisation "Hair help the oceans" mit Sitz im niedersächsischen Brückeburg las, war für die Friseurin klar, dass sie ebenfalls einen Beitrag leisten will. Sie meldete sich sofort an. Ihr Geschäft ist damit einer von rund 83.000 Partnersalons in ganz Deutschland, die die Umweltschutzaktion unterstützen.

Mit den abgeschnittenen Haaren, die tagtäglich in ihrem Geschäft zuhauf anfallen, einen wichtigen Beitrag für die Umwelt zu leisten, habe Aras-Kaiser sofort überzeugt, wie sie sagt. Das Prinzip ist eigentlich einfach: Haare besitzen die Eigenschaft, Fett aufzusaugen. Einzige Bedingung: Sie müssen frisch gewaschen sein. Daher heißt es nun im Salon von Aras-Kaiser: "Waschen, Schneiden, Meere retten."

Die Aktion macht sich die besondere Filterfunktionen von Haaren zunutze. Sie geht zurück auf einen Verein in Südfrankreich, "Coiffeure justes" – auf Deutsch sinngemäß: faire Friseure –, der Haare in alte Thrombosestrümpfe füllt, diese zu Rollen bindet, mit Weinkorken und anderen Auftriebshilfen versetzt und dann als Filter in verschmutzten Gewässern einsetzt. Die in lange Schläuche gefassten Hilfsmittel nutzen die natürliche Saugfunktion von Haaren aufgrund von deren rauer Oberfläche. Bis zu acht Mal können die Haarfilter gereinigt und wiederverwendet werden. Lässt die Saugfunktion nach, ist eine Wiederverwertung etwa als Dämmstoff möglich.

Weiteren Kreisen bekannt wurde die Idee, die in ihren Grundzügen schon in den späten 1970er-Jahren existierte, als im Sommer 2019 im Indischen Ozean vor Mauritius ein Frachter auf Grund lief. Inzwischen werden die Filter weltweit eingesetzt: in Seen, Gewässern vor Industriegebieten und an Küsten, um Öle, Treibstoffreste und auch Sonnenmilch aus dem Wasser zu saugen und dieses zu reinigen.

Friseurin Aras-Kaiser hat in ihrem Salon in der Heilbronner Straße 29 nun Flyer ausgelegt, die auf die Aktion hinweisen: "Hair help the oceans" ist das Motto, für das sich auch die Kunden begeistern und gerne ein paar Zentimeter mehr dafür abschneiden lassen. Auch Kompressionsstrümpfe sammelt die Friseurmeisterin für die Aktion. "Es ist doch toll, dass man mit den abgeschnittenen Haaren noch was bewirken kann", wiederholt Aras-Kaiser. Ihre eigenen langen Haare will sie jedoch nicht opfern: "Aber sie werden ja regelmäßig gestutzt" und landeten dann auch in der Papiertüte für die Meere.