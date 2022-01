Sinsheim. (tk) Es fährt ein Zug ins Irgendwo – so läuft es seit mehreren Wochen am Sinsheimer Bahnhof, offiziell auch "Hauptbahnhof" genannt: Die digitalen Ein- und Abfahrtsanzeigen sind außer Betrieb. Auf sich warten lässt auch der Ausbau des Bahn-Infopunkts zum Nahverkehr-Informationszentrum. Und dies schon seit vielen Monaten.

Seit vielen Monaten "bis Jahren", sagt auf Anfrage Jens-Jochen Roth, Vorsitzender des Arbeitskreises Nahverkehr und Stadtrat für die SPD, laufe die Sache nur "sehr zäh". Wobei er die Instandsetzung der neuen digitalen Anzeigegeräte für "noch dringlicher" hält. Für den Arbeitskreis Nahverkehr hat er die Zuständigkeit erfragt, die bei der sogenannten "3-S-Zentrale" der Deutschen Bahn liegt, die für den hiesigen Bereich ihren Sitz in Mannheim hat. Mehr als 14 Tage sei dies her, sagt Roth. Nach der Zusicherung, sich um das Problem zu kümmern, habe sich bis zuletzt jedoch "genau nichts" getan, der Vorsitzende wartet auf Rückmeldung.

Erst digitalisiert, danach funktionierte nichts mehr: Bei der landesweiten Umstellungen der Zuganzeigen sei ausgerechnet Sinsheim „ein schwieriger Fall“, heißt es. Foto: Tim Kegel

Statt hochgelobter Digitalisierung "weiß man jetzt nicht, wann ein Zug wo ein- und abfährt", schildert Roth. Werden Durchsagen überhört oder nicht verstanden, sorge dies für Orientierungslosigkeit, verpasste Züge oder einen schnellen Wechsel aufs andere Gleis bei Ortsfremden oder Reisenden, die schlecht oder gar nichts hören. Denn alle neuen Anzeigen an allen Gleisen und in allen Richtungen sind von dem Ausfall betroffen. Mit dem oft lautstark besungenen Ziel der Barrierefreiheit habe dies ebenfalls "nichts zu tun", sagt Roth.

Das "3-S-Konzept" der Bahn betont im Internet den Wert eines optimalen Sicherheitskonzepts, um Zwischenfälle auf den Bahnhöfen zu vermeiden oder um schnell reagieren zu können; dies unter dem Motto "Service, Sicherheit und Sauberkeit". Hierfür sorge ein "starkes Team aus Mitarbeitenden der Bereiche Service, Technik und Vermietung" an den rund 5400 Bahnhöfen. Auch Barrierefreiheit hat man sich dort laut Selbstbeschreibung auf die Fahnen geschrieben.

Und tatsächlich ging es, entgegen häufiger Erfahrungen mit dem Unternehmen Deutsche Bahn bei ähnlichen Anfragen, bemerkenswert fix mit einer Auskunft: Im Mannheimer Callcenter führt eine Sachbearbeiterin das Manko auf eine "landesweite Umstellung" solcher Signalanlagen zurück. Und wie man von ihr erfährt, hat auch ein weiterer Vorstoß Roths inzwischen stattgefunden. Mit dem Verweis auf die Pressestelle sagt sie zwar sonst nicht mehr viel. Außer, dass es sich bei der Sachlage am Sinsheimer Bahnhof um "so etwas wie einen eher schwierigen Fall" handle. Das Problem bekomme man "dauerhaft" von Pendlern und Reisenden geschildert, es sei erkannt und ärgerlich, sagt sie noch, und da gebe es auch "nichts zu beschönigen". Auch die Presseabteilung muss erst "Recherchen bei der Fachstelle" einholen, rechnet mit Ergebnissen nicht vor Beginn kommender Woche.

Etwas Längeres gibt wohl auch die Schaffung eines "DB Reise- und Nahverkehrszentrums", als dessen künftigen Platz man offenbar einen Anbau des Bahnhofs auserkoren hat. Der kastenförmige Glaskörper, der sich in Richtung der Gleise ans Restaurant anschließt, blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück, war schon Bäckereifiliale und Kebab-Imbiss. Nachdem der Info-Punkt der Bahn, der sich im Durchgang der früheren Wartehalle versteckt, vor wenigen Jahren erhalten werden konnte, wandert der Ausbau in steter Regelmäßigkeit durch die Tagesordnungen.

Dabei werde ein Reise- und Informationszentrum in der Großen Kreisstadt auf breiter Basis gewünscht, sagt auch Roth. Unter allen Beteiligten, vom Besitzer der Immobilie über Stadt- und Kreisverwaltung, herrscht Einigkeit. Und auch die hiesigen Landtagsabgeordneten haben Unterstützung zugesichert. Unterdessen lösen sich die Sichtblenden vom Glas des künftigen Dreh- und Angelpunkts ab, das Umfeld wirkt unwirtlich. Neben der Reparatur der Signalanlage warte man nun auch "auf ein Signal aus Stuttgart", sagt Roth. Das Verkehrsministerium in der Landeshauptstadt sei nun am Zug, dort lägen die Antragsunterlagen seit geraumer Zeit. Und dort werde auch über die Höhe eines Zuschusses entschieden.